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Lâm Đồng đối thoại tháo gỡ điểm nghẽn cho kinh tế tư nhân

Thứ Ba, 19:35, 29/09/2026
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VOV.VN - Chiều 29/9, tại Lâm Đồng diễn ra Vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026 (VPSF 2026), với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.

Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn về vốn, thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch và tìm giải pháp tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Sau hợp nhất, Lâm Đồng có khoảng 35.600 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 190.000 hộ kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 7,97%, thu ngân sách nhà nước đạt 18.600 tỷ đồng.

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Toàn cảnh Vòng đối thoại địa phương Lâm Đồng thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Tại phiên đối thoại, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tập trung trao đổi về khả năng tiếp cận vốn, bảo lãnh tín dụng, các quỹ hỗ trợ; đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, để dòng vốn thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng, cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai.

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Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Vòng đối thoại địa phương – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

“Để dòng vốn thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng, tôi cho rằng cần có sự đồng hành và trách nhiệm từ 3 phía: chính quyền – tổ chức tín dụng – doanh nghiệp. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, cần chủ động nghiên cứu, giải quyết; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp đầy đủ để tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét”, ông Nguyễn Minh khẳng định.

Bên cạnh dư địa phát triển mới, sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp vẫn là vấn đề đáng chú ý. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng có 3.055 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13% về số lượng và 17% về vốn đăng ký; nhưng cũng có 2.606 doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025.

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Các chuyên gia, đại biểu trao đổi về thực hiện Nghị quyết 68, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ điểm nghẽn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá, bức tranh này cho thấy tinh thần khởi nghiệp vẫn lan tỏa nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng. Cùng với cải cách thể chế, khơi thông tín dụng và đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp cũng phải nâng năng lực quản trị, minh bạch tài chính, đầu tư công nghệ, nhân lực và tăng liên kết chuỗi.

“Bức tranh hai chiều ấy cho thấy niềm tin và tinh thần khởi nghiệp vẫn đang lan tỏa nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng. Số doanh nghiệp rời thị trường tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập. Chúng ta có thể đề nghị thể chế thông thoáng hơn, tín dụng thuận lợi hơn, hạ tầng tốt hơn. Nhưng khi cơ hội mở ra, doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước vào”, ông Đặng Hồng Anh, nói.

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Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Ông Đặng Hồng Anh cũng đề nghị các vướng mắc của doanh nghiệp cần được phân loại rõ, xác định việc nào giải quyết ngay, việc nào cần lộ trình, việc nào phải kiến nghị Trung ương; đồng thời biến tinh thần hợp lực công - tư thành các dự án và nguồn lực cụ thể.

Vòng đối thoại tại Lâm Đồng hướng tới tập hợp những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp để tiếp tục xử lý ở cấp địa phương hoặc tổng hợp, kiến nghị Trung ương; qua đó khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

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Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân

VOV.VN - Chiều 24/9, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Quảng Trị, với chủ đề “Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh”. Đây cũng là phiên đối thoại địa phương thứ 28 trong khuôn khổ VPSF 2026 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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