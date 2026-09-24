Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân

Tại diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, “Chuyển đổi số – Chuyển đổi xanh” đang trở thành 2 yêu cầu gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và địa phương.

Với tỉnh Quảng Trị, lựa chọn này càng có cơ sở khi địa phương đã xác định đột phá chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, đồng thời triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh giai đoạn 2026 - 2030.

Báo cáo tổng quan về tiềm năng, thế mạnh tỉnh Quảng Trị

“Chúng tôi xác định vai trò của mình là kết nối. Những vấn đề có thể giải quyết bằng thị trường, Hội sẽ tăng cường kết nối giao thương trong mạng lưới doanh nhân trẻ của cả nước. Những bài toán cần công nghệ hoặc mô hình mới, Hội sẽ kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những vấn đề vượt phạm vi của địa phương, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục tổng hợp trong các vòng đối thoại tiếp theo và tới vòng cấp cao”, theo ông Nguyễn Như Kiên.

Các ý kiến tham luận tập trung nêu lên những giải pháp cụ thể gắn với 2 trụ cột chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các nhóm nội dung thu hút sự quan tâm là đưa nông sản, sản phẩm OCOP Quảng Trị lên các sàn thương mại điện tử; phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển dịch mô hình, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI và kinh tế xanh.

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị

Các ý kiến tại diễn đàn này cho rằng, các dự án lớn cần được xem là “hạt nhân” hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương, giúp gia tăng giá trị ở lại địa phương. Bên cạnh Hành lang kinh tế Đông – Tây, tỉnh Quảng Trị có cơ hội hình thành một “hành lang thứ hai” về dữ liệu, công nghệ, tiêu chuẩn xanh và liên kết doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Phiên đối thoại mở là nội dung trọng tâm của diễn đàn. Cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi, phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia trao đổi, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh Quảng Trị và cả nước.

Phiên đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước

Ông Phạm Hoàng Phương, Giám đốc Công ty Ken Group, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho rằng, với một doanh nghiệp nhỏ, chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ việc quản trị tốt hơn một đơn hàng, một khách hàng, một dòng tiền; số hóa quy trình sản xuất; truy xuất được nguồn gốc sản phẩm; đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử; hay sử dụng AI để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Tương tự, chuyển đổi xanh không nhất thiết bắt đầu từ những dự án rất lớn. Nó có thể bắt đầu từ tiết kiệm một đơn vị điện, giảm một lượng nguyên liệu, tái sử dụng một phần chất thải, thay đổi bao bì, sử dụng năng lượng sạch hơn hay tổ chức lại quy trình sản xuất để giảm phát thải.

Các doanh nghiệp đặt vấn đề, trao đổi để tháo gỡ các khó khăn

Theo ông Phạm Hoàng Phương, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời là cơ hội lớn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. “Chuyển đổi số và xu thế số hóa là cơ hội để bình đẳng hóa giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp nhỏ có thể yếu hơn nhưng đó là lợi thế nhất định về quản trị doanh nghiệp và chi phí hoạt động doanh nghiệp ít hơn. Việc phát triển số hóa và công nghệ giúp chúng tôi có cơ hội ứng dụng vào thực tiễn để phát triển”.

Diễn đàn không chỉ là nơi doanh nghiệp nêu kiến nghị và chính quyền giải đáp, mà hướng tới đối thoại chính sách, nhận diện vấn đề, cùng tìm giải pháp và kiến tạo môi trường phát triển. Nếu Nhà nước kiến tạo thể chế, xây dựng hạ tầng, bảo đảm môi trường phát triển, thì chính doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến những tiềm năng thành sản phẩm, biến ý tưởng thành dự án, biến nguồn lực thành của cải và việc làm.

Tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất đang đứng trước một không gian phát triển mới, một tầm vóc mới và những cơ hội mới. Đó là “vươn Đông, tỏa Tây”, phát huy không gian biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp, logistics, du lịch và kinh tế biển; phát huy lợi thế cửa khẩu, Hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối Lào, Thái Lan, Myanmar và rộng hơn là tiểu vùng Mekong.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn doanh nghiệp hãy nói những vấn đề đang cản trở doanh nghiệp chuyển đổi; doanh nghiệp cần gì từ tỉnh để mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, sản xuất xanh hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Và ngược lại, chính quyền cũng mong muốn nghe từ doanh nghiệp những sáng kiến cụ thể: Quảng Trị cần thay đổi điều gì để trở thành một địa phương thuận lợi hơn cho đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

“Từ “chính quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp” tiến tới “chính quyền và doanh nghiệp cùng kiến tạo phát triển”; Nhà nước tạo môi trường; Doanh nghiệp tạo ra của cải và giá trị. Nhà khoa học tạo ra tri thức và công nghệ. Các tổ chức tài chính tạo dòng vốn. Và khi những nguồn lực đó gặp nhau, chúng ta mới có thể hình thành một hệ sinh thái đủ mạnh để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực sự đi vào cuộc sống”, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.