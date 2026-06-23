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Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

Thứ Ba, 22:06, 23/06/2026
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VOV.VN - Các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa được tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Lâm Đồng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 18.600 tỷ đồng, bằng 54% dự toán địa phương. Toàn tỉnh có hơn 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn trên 12.000 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt gần 12 triệu lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT-XH đã đề ra.

Địa phương cũng thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 56.000 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn hơn 95.000 tỷ đồng. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ được triển khai quyết liệt, đúng lộ trình.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, nhất là các dự án năng lượng tái tạo còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số nơi vẫn còn hạn chế.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

“Trong 6 tháng cuối năm, chúng ta phải tập trung phấn đấu, làm sao bám sát kịch bản tăng trưởng 2 con số. Đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần của người cán bộ đảng viên, rồi Bí thư, các Đảng bộ, Chi bộ phải làm hết sức, phấn đấu hết sức. Phải đánh giá lại toàn bộ cái nào đã làm được, cái nào chưa làm được, những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành thì phải nỗ lực hoàn thành cho được các chỉ tiêu”, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

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Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi chặt chẽ hồ sơ, không để tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiến tới quản lý hồ sơ “không giấy tờ”; chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cấp cơ sở.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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