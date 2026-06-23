Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Lâm Đồng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 18.600 tỷ đồng, bằng 54% dự toán địa phương. Toàn tỉnh có hơn 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn trên 12.000 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt gần 12 triệu lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT-XH đã đề ra.

Địa phương cũng thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 56.000 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn hơn 95.000 tỷ đồng. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ được triển khai quyết liệt, đúng lộ trình.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, nhất là các dự án năng lượng tái tạo còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số nơi vẫn còn hạn chế.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

“Trong 6 tháng cuối năm, chúng ta phải tập trung phấn đấu, làm sao bám sát kịch bản tăng trưởng 2 con số. Đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần của người cán bộ đảng viên, rồi Bí thư, các Đảng bộ, Chi bộ phải làm hết sức, phấn đấu hết sức. Phải đánh giá lại toàn bộ cái nào đã làm được, cái nào chưa làm được, những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành thì phải nỗ lực hoàn thành cho được các chỉ tiêu”, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.