Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 11/4, tại Phan Thiết, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo, kinh tế - xã hội quý I/2026 của Lâm Đồng còn nhiều điểm nghẽn. Tăng trưởng GRDP đạt 7,47%, thấp hơn mục tiêu 9,77%; kim ngạch nhập khẩu giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,42% nhưng chưa đạt kịch bản đề ra.

Tiến độ tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt trên 5% kế hoạch; doanh nghiệp giải thể tăng trên 110%; cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số nơi chưa đồng bộ.

Một công trình dự án thi công dở chừng ở ven biển tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp chưa tốt, còn tình trạng hồ sơ bị “đẩy qua - đẩy lại”, gây khó cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi chặt chẽ hồ sơ, không để tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiến tới quản lý hồ sơ “không giấy tờ”; chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cấp cơ sở.

Để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, việc tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm dự án đang gặp vướng trên địa bàn là nhiệm vụ cấp bách. Ông Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải chủ động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong xử lý.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

“Các xã, phường, đặc khu lưu ý là trong 368 dự án này vai trò, trách nhiệm của các đồng chí rất quan trọng. Phần lớn các dự án lớn, tồn tại, nhiều tiền đang nằm ở khu vực biển xanh này. Nhiều công trình đã hoàn thành được 80-90% rồi bỏ trơ giữa trời nắng mưa, xập xệ, rất xót ruột. Vai trò của địa phương quan trọng lắm nên các đồng chí phải bám với doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ với doanh nghiệp trên địa bàn của mình; trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các giám đốc sở, ngành để tháo gỡ cho từng doanh nghiệp một. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện giờ phải rất quyết liệt” - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.