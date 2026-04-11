中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thứ Bảy, 11:54, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi chặt chẽ hồ sơ, không để tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiến tới quản lý hồ sơ “không giấy tờ”; chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cấp cơ sở.

Sáng 11/4, tại Phan Thiết, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo, kinh tế - xã hội quý I/2026 của Lâm Đồng còn nhiều điểm nghẽn. Tăng trưởng GRDP đạt 7,47%, thấp hơn mục tiêu 9,77%; kim ngạch nhập khẩu giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,42% nhưng chưa đạt kịch bản đề ra.

Tiến độ tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt trên 5% kế hoạch; doanh nghiệp giải thể tăng trên 110%; cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số nơi chưa đồng bộ.

Một công trình dự án thi công dở chừng ở ven biển tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp chưa tốt, còn tình trạng hồ sơ bị “đẩy qua - đẩy lại”, gây khó cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi chặt chẽ hồ sơ, không để tồn đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiến tới quản lý hồ sơ “không giấy tờ”;  chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ cấp cơ sở.

Để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, việc tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm dự án đang gặp vướng trên địa bàn là nhiệm vụ cấp bách. Ông Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải chủ động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong xử lý.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

“Các xã, phường, đặc khu lưu ý là trong 368 dự án này vai trò, trách nhiệm của các đồng chí rất quan trọng. Phần lớn các dự án lớn, tồn tại, nhiều tiền đang nằm ở khu vực biển xanh này. Nhiều công trình đã hoàn thành được 80-90% rồi bỏ trơ giữa trời nắng mưa, xập xệ, rất xót ruột. Vai trò của địa phương quan trọng lắm nên các đồng chí phải bám với doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ với doanh nghiệp trên địa bàn của mình; trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các giám đốc sở, ngành để tháo gỡ cho từng doanh nghiệp một. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện giờ phải rất quyết liệt” - ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng họp bàn tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp lâm đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng cam kết đồng hành doanh nghiệp, hiện thực hóa dự án
Lâm Đồng cam kết đồng hành doanh nghiệp, hiện thực hóa dự án

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hiện thực hóa các dự án.

Lâm Đồng cam kết đồng hành doanh nghiệp, hiện thực hóa dự án

Lâm Đồng cam kết đồng hành doanh nghiệp, hiện thực hóa dự án

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hiện thực hóa các dự án.

Nhiều doanh nghiệp ký đơn “cầu cứu” UBND tỉnh Đồng Tháp tháo gỡ các khó khăn
Nhiều doanh nghiệp ký đơn “cầu cứu” UBND tỉnh Đồng Tháp tháo gỡ các khó khăn

VOV.VN - Liên quan đến những khó khăn, bất cập trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn tỉnh, 32 doanh nghiệp xây dựng vừa ký đơn gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp ký đơn “cầu cứu” UBND tỉnh Đồng Tháp tháo gỡ các khó khăn

Nhiều doanh nghiệp ký đơn “cầu cứu” UBND tỉnh Đồng Tháp tháo gỡ các khó khăn

VOV.VN - Liên quan đến những khó khăn, bất cập trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn tỉnh, 32 doanh nghiệp xây dựng vừa ký đơn gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Xây dựng phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thứ tự ưu tiên, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án… là các nhiệm vụ mà tỉnh Tuyên Quang đặt ra nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Xây dựng phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thứ tự ưu tiên, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án… là các nhiệm vụ mà tỉnh Tuyên Quang đặt ra nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp