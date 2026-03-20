Lâm Đồng xúc tiến các dự án trọng điểm, tháo gỡ “điểm nghẽn” năm 2026

Thứ Sáu, 16:53, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương rà soát, thúc đẩy triển khai danh mục các dự án trọng điểm năm 2026 nhằm tạo đột phá hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, Lâm Đồng đề xuất 20 dự án trọng điểm, tổng mức đầu tư gần 88.100 tỷ đồng. Trong đó, 10 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (hơn 21.300 tỷ đồng), 2 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn khoảng 35.720 tỷ đồng và 8 dự án ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư dự kiến 136.449 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực địa, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng tại một dự án trọng điểm.

Từ thực tiễn triển khai, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, việc lựa chọn dự án phải bảo đảm tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả và phù hợp nguồn lực. Đồng thời, xác định “điểm nghẽn” lớn hiện nay là giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai và tổ chức thực hiện, vì vậy yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, xử lý kịp thời vướng mắc, không để ách tắc tiến độ.

Đồ họa dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Với quyết tâm này, Lâm Đồng đặt mục tiêu đưa các dự án trọng điểm trở thành “đòn bẩy” tăng trưởng, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
