Lần đầu tiên, xuất khẩu dệt may tăng trưởng âm

Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, tháng 4/2020 kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may giảm 20% so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt 10,64 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ 2019. Kim ngạch nhập khẩu cũng chỉ đạt 6,39 tỷ USD, giảm 8,76% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may sụt giảm mạnh trong tháng 4.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam đánh giá, chưa bao giờ mà tất cả các mặt hàng xuất nhập khẩu của dệt may Việt Nam đều tăng trưởng âm như vậy. Cụ thể, xuất khẩu hàng may mặc giảm 5,98%, đạt 8,2 tỷ USD; xơ sợi giảm 11,54%; vải không dệt giảm 22%; nguyên phụ liệu giảm 6%. Đối với nhập khẩu, bông giảm 7,98%; xơ sợi các loại giảm 2,45%; vải giảm 10,99%; nguyên phụ liệu giảm 5,82% so với cùng kỳ 2019.



Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh trong 4 tháng qua là do dịch Covid-19 đã tác động kép tới ngành dệt may Việt Nam. Nếu ngay từ tháng đầu tiên của năm, doanh nghiệp thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất thì từ giữa tháng 3 đến nay, doanh nghiệp lại rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng do đối tác tại thị trường Mỹ và châu Âu hoãn, hủy đơn hàng. Thậm chí nhiều đơn hàng đã sản xuất xong, chuyển tới cảng biển lại buộc phải quay về kho do không giao được hàng, doanh nghiệp không gánh được chi phí lưu kho bãi.



Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự báo, trước tình hình như vậy, sang tháng 5, tháng 6, dệt may Việt Nam chưa có dấu hiệu cải thiện. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ và EU, đặc biệt là tổng cầu của thế giới dự kiến giảm khoảng 25% thì kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam sẽ suy giảm mạnh. Trong đó, kịch bản sáng nhất là ngành sẽ đạt khoảng 35 tỷ USD xuất khẩu và xấu nhất là đạt khoảng 30 tỷ USD./.