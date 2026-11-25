Trong giai đoạn tới, Lạng Sơn tập trung phát triển bốn trụ cột kinh tế và những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư gồm Công nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; dịch vụ, nhất là du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; kinh tế cửa khẩu và logistics; nông, lâm nghiệp giá trị cao. Mặc dù vậy, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế khi hết tháng 10/2026, toàn tỉnh mới có 18 dự án FDI đang hoạt động, tổng vốn đăng ký khoảng 410 triệu USD.

Chi cục Hải quan khu vực VI phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp FDI, thúc đẩy đầu tư nước ngoài tại tỉnh năm 2026, với chủ đề: “Đồng hành - Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh - Thúc đẩy tăng trưởng hai con số”

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; phát triển cảng cạn, trung tâm logistics, tạo quỹ đất sạch và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Mặt khác, tỉnh chủ động tiếp cận các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Hải quan triển khai cửa khẩu thông minh, hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số, nâng cao năng lực thông quan, giảm thời gian và chi phí logistics cho doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định, tỉnh luôn chào đón và mong muốn hợp tác lâu dài với các nhà đầu tư, bởi sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của địa phương

Từ đầu năm đến ngày 23/11/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tất cả các loại hình qua địa bàn Lạng Sơn đạt 118 tỷ USD, chiếm khoảng gần 11% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9,82 tỷ USD (tăng 48,6% so với cùng kỳ) với hơn 230.300 tờ khai (tăng 21,7%). Chi cục đã thực hiện thủ tục hải quan cho trên 7.249 doanh nghiệp, trong đó có hơn 3.600 doanh nghiệp mới phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu; Tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 21.100 tỷ đồng (bằng 220,2% chỉ tiêu pháp lệnh và 116,8% chỉ tiêu phấn đấu, đứng thứ 6/20 đơn vị trong toàn ngành Hải quan).

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI cho biết, thời gian tới Hải quan khu vực VI sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, tăng cường hợp tác, trao đổi với cơ quan Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc); chủ động tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong thực hiện thủ tục hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. Cùng đó là nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng đội ngũ công chức hải quan chuyên nghiệp, tận tụy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI cho biết, thời gian tới Hải quan khu vực VI sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Tại phiên đối thoại trực tiếp, giải đáp các kiến nghị, các doanh nghiệp bày tỏ những quan tâm về cơ chế vận hành cửa khẩu thông minh; một số chính sách thu hút đầu tư cụ thể; việc quan tâm, khảo sát môi trường đầu tư; tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực logistics trên địa bàn; năng lực sang tải hàng hóa tại cửa khẩu…