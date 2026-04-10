Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Thứ Sáu, 18:29, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân.

Hôm nay (10/4), Đoàn công tác Bộ Xây dựng do ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình triển khai dự án nhà ở xã hội. Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch 46 vị trí đất với tổng diện tích 134ha, quy mô khoảng 42.700 căn hộ nhà ở xã hội và đang kêu gọi đầu tư. Hiện, thành phố Đà Nẵng đang triển khai 20 dự án với hơn 18 ngàn căn hộ. Trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu khởi công mới từ 7 - 9 dự án nhà ở xã hội và mở bán khoảng 6.000 – 7.000 căn hộ.

Chung cư xã hội dành cho người có công cách mạng đầu tiên tại Đà Nẵng

Giai đoạn 2025–2030, thành phố dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 29.000 căn hộ theo chỉ tiêu trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2030” của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, cho phép thành phố thực hiện ngay các thủ tục quy hoạch chi tiết và đầu tư để sớm khởi công dự án. Bộ Xây dựng cần hướng dẫn quy định chuyển tiếp trong việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội…

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đợt kiểm tra thực tế tại các địa phương nhằm rà soát tiến độ, chất lượng các dự án, ghi nhận ý kiến các địa phương để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (giữa) kiểm tra triển khai Dự án nhà ở xã hội của chủ đầu tư tại thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá, thành phố Đà Nẵng đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Nghị quyết số 7 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 – 2030;  Đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành phần thô và cất nóc trong năm nay để sớm đưa sản phẩm ra thị trường, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp.

Ông Nguyễn Văn Sinh cũng đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ các dự án đã triển khai gặp vướng mắc đang để dang dở, tránh lãng phí. “Thành phố đã có chuyển biến rõ rệt, rất tích cực trong triển khai phát triển nhà ở xã hội. Nhân buổi làm việc hôm nay, chúng tôi đề nghị thành phố quan tâm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng. Nếu cứ để như vậy thì lãng phí, mà để lãng phí sau này sẽ quy trách nhiệm, nếu không làm sau này sẽ ảnh hưởng. Thành phố tiếp tục rà soát quỹ đất, kêu gọi chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nêu rõ.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Siết mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm - Nên hay không?

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có đề xuất về việc siết lại mua - bán nhà ở xã hội sau 5 năm, để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, người dân trước khi sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Người dân và doanh nghiệp tại TP.HCM có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này.

Hà Nội quy định các trường hợp được mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm

VOV.VN - Hà Nội vừa ban hành quy định về các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo từng trường hợp cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Không để lãi suất trở thành “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Thời gian gần đây, các dự án nhà ở xã hội liên tục được đẩy mạnh xây dựng, đây là tín hiệu rất tích cực để người thu nhập thấp có điều kiện hoàn thành giấc mơ an cư. Tuy nhiên, áp lực lãi suất khi vay vốn ngân hàng đang là “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội.

