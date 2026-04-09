Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm

Thứ Năm, 23:11, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang triển khai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm nhằm đánh giá kỹ thuật và ngăn chặn nguy cơ can thiệp dữ liệu gốc. Hoạt động này giúp nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về xả thải 24/24 giờ.

Tại tỉnh Lào Cai, ngay từ cuối năm 2025, ngành chức năng đã triển khai kế hoạch rà soát công tác vận hành các trạm quan trắc này. Quan trắc môi trường tự động được xem là "mắt thần" giúp cơ quan quản lý giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp 24/24 giờ. Tuy nhiên, những kẽ hở kỹ thuật từ hệ thống này đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm sau những sai phạm quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng khởi tố.

Theo Kế hoạch số 88 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đợt rà soát hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động lần này không chỉ có cơ quan chuyên môn về môi trường, mà còn có sự tham gia phối hợp của các ngành địa phương liên quan và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Việc huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc nhằm thực hiện đánh giá đa chiều, từ hồ sơ pháp lý, kỹ thuật vận hành thiết bị cho đến tính an toàn của đường truyền dữ liệu về trung tâm điều hành.

Tủ phân tích các chỉ số khí thải tại một nhà máy công nghiệp ở Lào Cai

Đây không phải lần đầu tiên Lào Cai thực hiện rà soát chuyên sâu mảng công việc này. Trước đó, vào năm 2022, một đợt kiểm tra tương tự cũng đã được thực hiện, tạo tiền đề để các cơ quan chức năng nhận diện thực trạng vận hành trạm quan trắc tại các điểm nóng công nghiệp như Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Trong đợt rà soát hiện nay, bên cạnh việc kiểm tra định kỳ, đoàn công tác đặc biệt chú trọng đến các thử nghiệm kỹ thuật nhằm ngăn chặn nguy cơ can thiệp vào dữ liệu gốc.

"Mục đích kiểm tra nhằm rà soát việc vận hành của các nhà máy đối với nước thải và khí thải, trường hợp phát sinh vấn đề sẽ nhắc nhở, hướng dẫn. Đặc biệt, hệ thống quan trắc đều là những thiết bị điện tử nên phải quan tâm, nắm bắt, kiểm tra xem có thông số gì bất thường không, bao gồm việc kết nối mạng, từ đó kịp thời xử lý, khắc phục." - bà Ngô Thị Liên Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai thông tin.

Các đơn vị trong diện kiểm tra tập trung nhiều nhất tại khu công nghiệp Tằng Loỏng

Đến nay, đã có 10/17 đơn vị trong danh sách được rà soát. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất kiểm tra hiện trường tại tất cả các cơ sở, cơ quan chuyên môn sẽ có báo cáo đánh giá tổng thể về thực trạng vận hành các "trạm gác" môi trường này. Việc rà soát sớm được kỳ vọng sẽ giúp nhận diện các lỗ hổng kỹ thuật, từ đó có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với dữ liệu môi trường tự động trên địa bàn.

Giải bài toán "khát điện" ở Lào Cai: Khi tiết kiệm điện thành văn hóa sinh tồn

VOV.VN - Để giải quyết áp lực cung ứng điện năm 2026, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt chỉ đạo các doanh nghiệp lớn dịch chuyển phụ tải và thực hiện tiết kiệm điện. Đây là giải pháp sống còn, kết hợp phát triển năng lượng xanh nhằm tháo gỡ khó khăn trong cung ứng điện và giữ vững đà tăng trưởng kinh tế.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Quan trắc tự động Lào Cai bảo vệ môi trường khu công nghiệp giám sát xả thải Sở Tài nguyên và Môi trường
