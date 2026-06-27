Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh: Ban QLDA Đường sắt

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ.

Các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025.

Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (Lào Cai); điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện (Hải Phòng).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 203.231 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công. Tiến độ thực hiện: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành Dự án chậm nhất vào năm 2030.