Lo ngại an toàn thực phẩm bánh Trung thu "3 không"

Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, phát hiện và bắt giữ kho hàng chứa hàng tấn bánh, kẹo nhập lậu “3 không” gây nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm mùa Trung thu. Đơn cử như chiều tối 13/9 vừa qua, 1 kho chứa lượng lớn bánh, kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại số 342, đường Bờ Tây sông Nhuệ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, do Nguyễn Văn Mạnh làm chủ đã bị Đội Quản lý thị trường số 28, thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội, phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội triệt phá. Ước tính số bánh kẹo bị thu giữ khoảng hơn 1 tấn, gồm nhiều loại bánh khác nhau vừa được chủ kho nhập về và chưa kịp xé lẻ tiêu thụ bị phát hiện tịch thu.

“Tôi nhập hàng trên các trang mạng sau đó chia lẻ để bán. Mỗi khi giao hàng sẽ dùng dịch vụ giao hàng nhanh để vận chuyển hàng… tất cả đều giao dịch qua online…”, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh - chủ kho bánh kẹo nhập lậu này khai nhận.

Cục QLTT TP Hà Nội phát hiện, tạm giữ 1.800 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ - Ảnh: DMS

Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng chứa trong kho này là loại bánh ngọt nhập lậu được chủ hàng rao bán rầm rộ trên các hội nhóm bán hàng online. Tại thời điểm kiểm tra kho hàng, cơ quan chức năng xác định đây là hàng vi phạm vì bị xếp vào loại "3 không": Không hóa đơn chứng từ; không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về ATTP.

Thượng úy Dương Tuấn Huỳnh, cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đây chỉ là 1 trong số rất nhiều vụ việc, dấy lên lo ngại về mất ATTP khi sử dụng loại bánh này trong mùa Trung thu năm nay.

Một vụ việc khác với lô hàng gồm hơn 300 hộp, tương đương với 21.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận đảm bảo ATTP vừa bị Đội Chống buôn lậu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên phát hiện và xử lý.

Hàng năm vào mùa Trung thu, các nhãn hàng quảng cáo nhiều loại bánh với những mức giá khác nhau. Bên cạnh đó có những cơ sở, những đơn vị vẫn sản xuất những loại bánh giá rẻ và đi cùng với đó là chất lượng sản phẩm kém, một số sản phẩm không rõ nguồn gốc để đánh lừa người tiêu dùng, gây nên sự hoang mang. Nhiều người tiêu dùng cho rằng, thị trường bánh Trung thu thì lâu nay năm nào cũng xảy ra những vụ việc vi phạm về bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn khiến người tiêu dùng không yên tâm về về chất lượng và ATTP.

Đặc biệt hiện nay, các đối tượng phạm pháp đang tận dụng triệt để sự phát triển của thương mại điện tử, cùng với dịch vụ giao hàng nhanh nên các giao dịch gần như khép kín trên không gian mạng khiến việc phát hiện, kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng hết sức khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ, Tổng cục QLTT nhận định, người tiêu dùng đóng vai trò then chốt vì họ mới biết được sản phẩm có phải là thực phẩm có an toàn hay không. “Các tổ chức cá nhân đều có thể cung cấp cho lực lượng QLTT qua đường dây nóng đã được công bố, qua website tại 63 tỉnh, thành. “Khi nhận được thông tin qua đường dây nóng, lực lượng QLTT sẽ tiến hành xem xét, nếu có đầy đủ thông tin vi phạm sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời”, ông Lê khẳng định.

Mặc dù đang là cao điểm mua bán bánh Trung thu, nhưng ghi nhận thị trường cho thấy sức mua rất chậm. Nhu cầu mua bánh làm quà biếu, tặng, đặc biệt là với các DN không còn được chuộng như trước đây nên thị trường càng thiếu vắng nhiều đơn hàng lớn. Một thực tế nữa là hiện nay, các thương hiệu bánh kẹo trong nước đang chật vật trong cuộc cạnh tranh với bánh kẹo ngoại và đang mất dần thị phần trên chính sân nhà. Hơn nữa, sự xuất hiện tràn lan của bánh kẹo nhập lậu trong đó phần lớn chưa bị phát hiện cũng khiến sức tiêu thụ bánh Trung thu gặp khó khăn.

Lực lượng QLTT tịch thu toàn bộ 21.000 chiếc bánh Trung thu nhập lậu ở Hưng Yên

Để góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng QLTT sẽ liên tục kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa phục vụ Trung thu. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra hướng dẫn cách chọn bánh Trung thu an toàn. Theo đó, khi lựa chọn và sử dụng bánh Trung thu, người tiêu dùng cần lưu ý sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng như tên nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, hướng dẫn sử dụng và bảo quản...

Nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe, người tiêu dùng nên chọn mua bánh Trung thu tại những cửa hàng uy tín, có trang thiết bị che đậy cẩn thận. Sản phẩm phải có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn thời hạn sử dụng, tuyệt đối không mua những sản phẩm trôi nổi, hàng lậu để đảm bảo an toàn.