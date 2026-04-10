Loại ong có tên nghe "đỏ mặt" được nuôi trong ống tre, cách làm mới hiệu quả

Thứ Sáu, 09:38, 10/04/2026
VOV.VN - Với mong muốn tìm hướng đi mới, 2 thanh niên ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã thuần dưỡng và nuôi ong dú trong ống tre để phát triển kinh tế. Sự thành công bước đầu thể hiện cho thần dám nghĩ dám làm của thanh niên nông thôn trẻ, mở ra một hướng đi mới cho kinh tế nông hộ tại địa phương. 


Cùng chung chí hướng lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, đã thôi thúc anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam tìm hiểu và đưa mô hình nuôi ong dú từ các tỉnh vùng trên về xã Trần Văn Thời phát triển. Đây là một quyết định táo bạo, bởi loài ong này vốn cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường.

Giai đoạn đầu, những khó khăn về tập tính sinh học đã khiến 2 thanh niên rất lo lắng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tư duy hiện đại, hai anh đã tự nghiên cứu cách thiết lập không gian tĩnh, đa dạng hóa nguồn hoa và tạo dựng môi trường sinh thái lý tưởng để "giữ chân" đàn ong lạ. “Lúc mới mang ong về chúng tôi cũng lo lắng, sợ ong đi mất nên phải che chắn kỹ. Sau 1 thời gian thấy ong bắt đầu sinh sản, phát triển nên mới an tâm nuôi”, anh Trần Phương Vũ chia sẻ.

Anh Vũ và anh Lam thu hoạch ong dú trong ống tre

Điểm đột phá thể hiện sự sáng tạo của 2 người trẻ là bên cạnh phát triển nuôi ong trong thùng gỗ thông thường, họ còn dẫn dụ được ong làm tổ trong những ống tre khô. Cách làm này vừa tận dụng được vật liệu địa phương, vừa cho chất lượng mật tốt hơn.

Dù quy trình thu hoạch thủ công trong ống tre đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn để tách túi mật nhưng kết quả là dòng mật ong dú sánh đặc, có mùi thơm đặc trưng và cho giá trị kinh tế vượt trội. Hiện mật có giá bán từ 1,5 - 2 triệu đồng/lít.

“Nuôi ong trong ống tre khi thu hoạch có cực hơn, bởi phải chẻ từng ống và tách mật bằng tay. Bù lại, mật ong dú trong ống tre có mùi thơm đặc trưng, vị mật chua chua, ngọt ngọt khiến nhiều người rất thích. Hiện mật ong thu hoạch không đủ để bán”, anh Lê Nhã Lam cho biết.

Ong dú nuôi trong ống tre đạt sản lượng khá và cho chất lượng mật ngon

Hiện anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam đang phát triển mô hình nuôi ong dú tại gia đình ở ấp 5 và ấp 1, xã Trần Văn Thời. Mô hình đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, dù diện tích và vốn đầu tư đều không cần quá lớn. Hai thanh niên đang định hướng tiếp tục nhân rộng thêm, họ cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nhân đàn cho bà con địa phương cùng phát triển kinh tế. 

“Ong dú sẽ kém phát triển và cho sản lượng mật thấp nếu môi trường ít cây cối và thiếu nguồn hoa. Chúng tôi phải trồng thêm cây ăn quả có nhiều hoa để ong có điều kiện lấy mật, phấn. Đồng thời, khi chăm sóc cây, người nuôi không sử dụng các chế phẩm chất hóa học để đảm bảo ổn định môi trường sống cho ong”, anh Trần Phương Vũ lưu ý về kỹ thuật nuôi ong.

Mỗi lít mật ong dú đang được bán với giá từ 1,5 - 2 triệu đồng

Ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời cho biết, sau khi đi thăm quan thực tế, đánh giá con ong dú không có khả năng xâm lấn, ảnh hưởng đến nghề gác kèo ong bản địa. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả, hoàn toàn có thể nhân rộng để phát triển kinh tế ở địa phương.

Câu chuyện khởi nghiệp từ nuôi ong dú của anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam thể hiện cho bản lĩnh của thanh niên nông thôn thời đại mới, đó là không ngại khó, không ngại mới và sáng tạo thêm để chắt chiu từng giọt mật ngọt, phát triển kinh tế trên quê hương.

Người phụ nữ Đồng Tháp nâng tầm hạt ca cao Việt Nam vươn ra thế giới

VOV.VN - Với niềm đam mê và khát vọng nâng giá trị hạt ca cao quê nhà, chị Nguyễn Ngọc Điệp (xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) đã say mê, sáng tạo, nghiên cứu, chế biến từ hạt ca cao ra nhiều sản phẩm sôcôla. Qua bao khó khăn, thử thách, các sản phẩm sôcôla thương hiệu Aluvia đã từng bước chinh phục thị trường xa gần.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: thanh niên làm kinh tế thanh niên nuôi ong phát triển kinh tế ở địa phương ong dú
Lão nông Cần Thơ thu lãi kép từ vườn thanh trà
VOV.VN - Nhờ mạnh dạn thay thế những loại cây ăn trái kém hiệu quả, lão nông Đinh Văn Phết (74 tuổi) ở phường Trung Nhứt, thành phố Cần Thơ đã tìm thấy hướng đi mới từ cây thanh trà.

Bỏ phố về quê khởi nghiệp thành công từ cây nấm

VOV.VN - Tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, anh Trần Tài (sinh năm 1991) lựa chọn trở về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo, ứng dụng công nghệ khép kín theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mang lại doanh thu từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi năm.

"Đổi đời" từ mô hình vỗ béo trâu, bò

VOV.VN - Tận dụng lợi thế chăn nuôi để tạo "cần câu" cho người nghèo, trong thời gian qua, anh Nguyễn Hồng Ngự ở xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ đã xây dựng thành công mô hình nuôi vỗ béo trâu, bò liên kết với hộ dân.

