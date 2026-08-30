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Lưu lượng giao thông tăng gần 60%, hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt

Chủ Nhật, 11:07, 30/08/2026
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VOV.VN - Song song với hệ thống thu phí ETC, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông.

Theo thông tin từ Cục đường bộ Việt  Nam, hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến, 100% trạm thu phí trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. 

Cụ thể, theo số liệu ghi nhận trên 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong ngày 29/8, thời điểm chính thức bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, 15 tuyến tiếp tục ghi nhận 321.776 lượt phương tiện, tăng 57.4% so với 204.421 ngày 27/8 cho thấy nhu cầu di chuyển trên trục cao tốc Bắc – Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

luu luong giao thong tang gan 60 , he thong thu phi etc van hanh thong suot hinh anh 1
Hệ thống thu phí ETC vận hành thông suốt, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60%

Hệ thống thu phí ETC, ITS phát huy hiệu quả

Song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ITS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Dữ liệu từ mạng lưới camera và các thiết bị giám sát được cập nhật về trung tâm điều hành, hỗ trợ theo dõi tình hình phương tiện trên tuyến; hệ thống biển báo điện tử VMS cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông chủ động điều chỉnh hành trình.

Các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường duy trì chế độ trực 24/7, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm.

Việc hệ thống tiếp tục phục vụ lượng phương tiện tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ cho thấy, vai trò ngày càng rõ nét của hạ tầng ITS và thu phí điện tử trong tổ chức, giám sát và vận hành mạng lưới cao tốc, đặc biệt trong những giai đoạn nhu cầu giao thông tăng cao.

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Kiểm tra, rà soát hoạt động thu phí điện tử đường bộ

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8718/VPCP-CN ngày 24/8/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Hà Nho/VOV1
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