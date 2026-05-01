Lưu ý rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

Thực tiễn môi trường đầu tư kinh doanh phát sinh những tranh chấp khó có thể lường trước được, do những biến động về thuế, hàng hoá, dịch vụ diễn ra nhanh chóng, phạm vi toàn cầu. Do vậy, việc chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh này một cách tích cực cũng chính là phương thức quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam khuyến nghị: “Thị trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam đã quốc tế hóa. Môi trường đầu tư kinh doanh gồm các đối tác trong và ngoài nước tham gia trong các dự án đầu tư xây dựng, hoặc là chủ đầu tư, hoặc là nhà thầu. Do vậy, Luật Xây dựng cần quy định rõ, quy phạm nào là bắt buộc áp dụng, quy phạm nào là có thể tùy nghi thỏa thuận. Còn nếu không chúng ta sẽ đối mặt với các rủi ro pháp lý liên quan đến an ninh cá nhân của con người, chứ không chỉ là tiền”.

Việc nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý vì thế không chỉ cho cộng đồng doanh nghiệp, mà cần có sự nhìn nhận đầy đủ của các bên liên quan để từng bước hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Lấy ví dụ từ việc ký kết hợp đồng xây dựng hiện nay, TS Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam lưu ý: “Ở Việt Nam thường có 2 yếu tố khi thực hiện hợp đồng rất trục trặc, đa phần nhà thầu hay bị lỗ. Đó là giá thầu thấp quá. Hai là chủ đầu tư do nhiều lý do khác nhau thường chậm thanh toán, làm cho nhà thầu phải vay mượn để làm dẫn đến bị lỗ, rất lãng phí. Nghị định hợp đồng phải lựa chọn được nhà thầu có năng lực, tổ chức thực hiện phải tôn trọng hợp đồng”.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, ổn định và có khả năng kiểm soát rủi ro là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, cùng có lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong bối cảnh kinh doanh quốc tế phát triển.