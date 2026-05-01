中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lưu ý rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

Thứ Sáu, 09:45, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, cấu trúc đầu tư kinh doanh đang thay đổi sâu sắc, đặc biệt ở hợp đồng, dữ liệu, tài sản trí tuệ và tranh chấp trong môi trường số. Rủi ro pháp lý không còn là yếu tố phát sinh mà trở thành biến số nội tại, buộc doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát.

Thực tiễn môi trường đầu tư kinh doanh phát sinh những tranh chấp khó có thể lường trước được, do những biến động về thuế, hàng hoá, dịch vụ diễn ra nhanh chóng, phạm vi toàn cầu. Do vậy, việc chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh này một cách tích cực cũng chính là phương thức quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam khuyến nghị: “Thị trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam đã quốc tế hóa. Môi trường đầu tư kinh doanh gồm các đối tác trong và ngoài nước tham gia trong các dự án đầu tư xây dựng, hoặc là chủ đầu tư, hoặc là nhà thầu. Do vậy, Luật Xây dựng cần quy định rõ, quy phạm nào là bắt buộc áp dụng, quy phạm nào là có thể tùy nghi thỏa thuận. Còn nếu không chúng ta sẽ đối mặt với các rủi ro pháp lý liên quan đến an ninh cá nhân của con người, chứ không chỉ là tiền”.

luu y rui ro phap ly cho doanh nghiep trong kinh doanh quoc te hinh anh 1
Môi trường đầu tư kinh doanh phát sinh những tranh chấp khó có thể lường trước   Ảnh (Minh họa)

Việc nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý vì thế không chỉ cho cộng đồng doanh nghiệp, mà cần có sự nhìn nhận đầy đủ của các bên liên quan để từng bước hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Lấy ví dụ từ việc ký kết hợp đồng xây dựng hiện nay, TS Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam lưu ý: “Ở Việt Nam thường có 2 yếu tố khi thực hiện hợp đồng rất trục trặc, đa phần nhà thầu hay bị lỗ. Đó là giá thầu thấp quá. Hai là chủ đầu tư do nhiều lý do khác nhau thường chậm thanh toán, làm cho nhà thầu phải vay mượn để làm dẫn đến bị lỗ, rất lãng phí. Nghị định hợp đồng phải lựa chọn được nhà thầu có năng lực, tổ chức thực hiện phải tôn trọng hợp đồng”.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, ổn định và có khả năng kiểm soát rủi ro là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tạo môi trường đầu tư bình đẳng, cùng có lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong bối cảnh kinh doanh quốc tế phát triển.

Hà Nho/VOV1
Tag: kinh doanh quốc tế tài sản trí tuệ dữ liệu doanh nghiệp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Ngay sau khi xuống sân bay Tân Hải, Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn "Hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính hiện đại, thúc đẩy năng lực sản xuất trên nền tảng năng lượng xanh, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo"

VOV.VN - Hội chợ F&B hàng đầu châu Á, Thaifex Anuga Asia 2025 diễn ra từ ngày 27/5 đến 31/5, quy tụ hơn 90.000 khách tham quan và hơn 3.000 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

VOV.VN - Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh do nợ thuế hơn 100 tỷ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp