中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro pháp lý kinh doanh trong kỷ nguyên số

Thứ Sáu, 16:39, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 17/4, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn “Quản trị rủi ro pháp lý và phòng ngừa, giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- Chi nhánh Miền Trung – Tây Nguyên và Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu Trí tuệ VCCI phối hợp tổ chức.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, trong quý I/2026 đã có hơn 1.800 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 61 nghìn doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động. Những con số này cho thấy niềm tin thị trường tiếp tục được củng cố. Chuyển đổi số đang trở thành trụ cột quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI miền Trung - Tây Nguyên

Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến của thành phố là hơn 2.200/2.293 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 97%. 100% hồ sơ hành chính được xử lý điện tử. Trong khu vực doanh nghiệp, hơn 3.000 doanh nghiệp đã được hỗ trợ chuyển đổi số. Việc số hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch và thủ tục hành chính đã nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro pháp lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tuy vậy, hiện một số thủ tục về đất đai, môi trường, quy hoạch và đầu tư vẫn còn kéo dài, việc thu hút các nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, vẫn còn hạn chế do yêu cầu cao về hệ sinh thái hỗ trợ. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ thiếu nguồn lực hay chính sách, mà là độ trễ trong xử lý thủ tục; chi phí tuân thủ còn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh định hướng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định thông qua cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị công.

“Diễn đàn là dịp để tăng cường sự kết nối giữa chính quyền, chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó góp phần củng cố niềm tin thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Đà Nẵng trong kỷ nguyên số. Và chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị công, hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và cạnh tranh”.- ông Hồ Quang Bửu nói.

Các tham luận tại Diễn đàn tập trung phân tích thực tiễn môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng, trong đó chỉ ra các xu hướng chuyển đổi số, những vướng mắc pháp lý nổi bật và các nhóm rủi ro dễ phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư.

GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Nội dung trọng tâm của Diễn đàn là vai trò của các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, bao gồm trọng tài thương mại, hòa giải và các mô hình giải quyết tranh chấp trực tuyến. GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, cấu trúc của hoạt động đầu tư kinh doanh đang thay đổi căn bản, làm gia tăng tính phức tạp của các rủi ro pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực như hợp đồng, dữ liệu và tài sản trí tuệ.

“Thông qua các phiên trao đổi, từ việc nhận diện rủi ro, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đến thảo luận về cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp, Diễn đàn kỳ vọng sẽ góp phần đạt được 3 mục tiêu: Nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý, rủi ro tranh chấp trong cộng đồng doanh nghiệp; Thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan. Thứ 3 hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại địa phương, tại thành phố Đà Nẵng đáng sống, đặc biệt trong tiến trình xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính của khu vực” - GS.TS. Lê Hồng Hạnh cho biết thêm.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: rủi ro pháp lý tranh chấp năng lực quản trị rủi ro quản trị rủi ro pháp lý kỷ nguyên số rủi ro pháp lý kinh doanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao
Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

Đà Nẵng triển khai 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Đà Nẵng triển khai 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chính sách hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Đây là cam kết của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại buổi gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023.

Đà Nẵng triển khai 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng triển khai 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là chính sách hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Đây là cam kết của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại buổi gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023.

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025
Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu Đà Nẵng 2025 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2025.

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu Đà Nẵng 2025 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2025.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp