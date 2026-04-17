Nâng cao năng lực quản trị rủi ro pháp lý kinh doanh trong kỷ nguyên số

Sự kiện do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- Chi nhánh Miền Trung – Tây Nguyên và Công ty TNHH Một thành viên Sở hữu Trí tuệ VCCI phối hợp tổ chức.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, trong quý I/2026 đã có hơn 1.800 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 61 nghìn doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động. Những con số này cho thấy niềm tin thị trường tiếp tục được củng cố. Chuyển đổi số đang trở thành trụ cột quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI miền Trung - Tây Nguyên

Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến của thành phố là hơn 2.200/2.293 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 97%. 100% hồ sơ hành chính được xử lý điện tử. Trong khu vực doanh nghiệp, hơn 3.000 doanh nghiệp đã được hỗ trợ chuyển đổi số. Việc số hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch và thủ tục hành chính đã nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro pháp lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tuy vậy, hiện một số thủ tục về đất đai, môi trường, quy hoạch và đầu tư vẫn còn kéo dài, việc thu hút các nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, vẫn còn hạn chế do yêu cầu cao về hệ sinh thái hỗ trợ. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ thiếu nguồn lực hay chính sách, mà là độ trễ trong xử lý thủ tục; chi phí tuân thủ còn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh định hướng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định thông qua cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị công.

“Diễn đàn là dịp để tăng cường sự kết nối giữa chính quyền, chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó góp phần củng cố niềm tin thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Đà Nẵng trong kỷ nguyên số. Và chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị công, hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và cạnh tranh”.- ông Hồ Quang Bửu nói.

Các tham luận tại Diễn đàn tập trung phân tích thực tiễn môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng, trong đó chỉ ra các xu hướng chuyển đổi số, những vướng mắc pháp lý nổi bật và các nhóm rủi ro dễ phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư.

Nội dung trọng tâm của Diễn đàn là vai trò của các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, bao gồm trọng tài thương mại, hòa giải và các mô hình giải quyết tranh chấp trực tuyến. GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, cấu trúc của hoạt động đầu tư kinh doanh đang thay đổi căn bản, làm gia tăng tính phức tạp của các rủi ro pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực như hợp đồng, dữ liệu và tài sản trí tuệ.

“Thông qua các phiên trao đổi, từ việc nhận diện rủi ro, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đến thảo luận về cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp, Diễn đàn kỳ vọng sẽ góp phần đạt được 3 mục tiêu: Nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý, rủi ro tranh chấp trong cộng đồng doanh nghiệp; Thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan. Thứ 3 hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại địa phương, tại thành phố Đà Nẵng đáng sống, đặc biệt trong tiến trình xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính của khu vực” - GS.TS. Lê Hồng Hạnh cho biết thêm.