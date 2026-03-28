Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An lên hơn 104.000 ha

Cụ thể, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có 93.319,94 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển.

Trước đó, khu kinh tế này được thành lập năm 2007 với diện tích 18.826 ha; sau 2 lần điều chỉnh vào các năm 2014 và 2015, quy mô tăng lên 20.776 ha. Theo quyết định, lộ trình phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được chia thành 3 giai đoạn.

Khu công nghiệp Hoang Mai 1 thuộc Khu kinh tế Đông Năm Nghệ An. (Ảnh: Thành Cường).

Từ nay đến năm 2027, hoàn thành Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng; xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2028 -2030, vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ của khu kinh tế; tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031 - 2050, hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành đô thị xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao,…

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được định hướng phát triển theo mô hình tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó công nghiệp giữ vai trò nòng cốt. Các ngành ưu tiên gồm điện tử, sản xuất ô tô, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, luyện và cán thép chất lượng cao, cơ khí chế tạo, đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Việc phát triển khu kinh tế gắn với khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, đặc biệt là Cảng biển Cửa Lò và Cảng biển Đông Hồi.

Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An rà soát, tích hợp phương án phát triển khu kinh tế vào quy hoạch tỉnh điều chỉnh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất theo các chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Khu kinh tế Đông Nam hiện là một trong những động lực tăng trưởng của Nghệ An. Năm 2025, tổng doanh thu ước đạt 107.419 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,58 tỷ USD; thu ngân sách đạt 3.588 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng thu toàn tỉnh. Khu kinh tế tạo việc làm cho hơn 64.300 lao động, với thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng.