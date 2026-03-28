中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An lên hơn 104.000 ha

Thứ Bảy, 16:29, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 27/3/2026 phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với quy mô 104.269,94 ha, tăng gấp hơn 5 lần so với trước đây.

Cụ thể, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có 93.319,94 ha đất liền và 10.950 ha mặt biển.

Trước đó, khu kinh tế này được thành lập năm 2007 với diện tích 18.826 ha; sau 2 lần điều chỉnh vào các năm 2014 và 2015, quy mô tăng lên 20.776 ha. Theo quyết định, lộ trình phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được chia thành 3 giai đoạn.

mo rong khu kinh te Dong nam nghe an len hon 104.000 ha hinh anh 1
Khu công nghiệp Hoang Mai 1 thuộc Khu kinh tế Đông Năm Nghệ An. (Ảnh: Thành Cường).

Từ nay đến năm 2027, hoàn thành Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng; xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2028 -2030, vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ của khu kinh tế; tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031 - 2050, hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành đô thị xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao,…

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được định hướng phát triển theo mô hình tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó công nghiệp giữ vai trò nòng cốt. Các ngành ưu tiên gồm điện tử, sản xuất ô tô, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, luyện và cán thép chất lượng cao, cơ khí chế tạo, đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và chế biến nông, lâm, thủy sản phục vụ xuất khẩu. Việc phát triển khu kinh tế gắn với khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, đặc biệt là Cảng biển Cửa Lò và Cảng biển Đông Hồi.

Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An rà soát, tích hợp phương án phát triển khu kinh tế vào quy hoạch tỉnh điều chỉnh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất theo các chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Khu kinh tế Đông Nam hiện là một trong những động lực tăng trưởng của Nghệ An. Năm 2025, tổng doanh thu ước đạt 107.419 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,58 tỷ USD; thu ngân sách đạt 3.588 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng thu toàn tỉnh. Khu kinh tế tạo việc làm cho hơn 64.300 lao động, với thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: Khu kinh tế đông nam nghệ an mở rộng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hưng Yên thành lập Khu kinh tế tự do vốn đầu tư 18 tỷ USD
VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do quy mô hơn 30.000 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD.

Thủ tướng phê duyệt khu kinh tế Ninh Cơ, động lực mới cho kinh tế biển Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 22/12/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2771/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình đến năm 2050. Đây là tin vui cho địa phương, kỳ vọng đưa tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Tối đa 70 năm cho dự án đạt chuẩn tại Khu Kinh tế Vân Phong

VOV.VN - Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Bộ tiêu chí mới để quyết định thời hạn hoạt động dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST