3 năm liên tiếp, sân bay quốc tế Đà Nẵng vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Năm nay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 75, tăng 9 bậc so với vị trí 84 của năm 2025 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới và tiếp tục nằm trong Top 10 sân bay tốt nhất khu vực châu Á. Vị trí xếp hạng này là kết quả của sự đầu tư cải tạo, nâng cấp, đổi mới hàng loạt cơ sở hạ tầng, dịch vụ quan trọng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, Nhà ga hành khách T1 được mở rộng phòng chờ thương gia, sảnh đón khách quốc nội, mở lối đi ưu tiên và dịch vụ hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật, hành khách đi cùng trẻ nhỏ...

Hành khách tự làm thủ tục xuất nhập cảnh tại hệ thống cổng tự động

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, phần mềm quản lý dữ liệu sân bay, hệ thống phân tích lưu lượng hành khách bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot AI hỗ trợ thông tin, cùng hệ thống trả khay hành lý tự động…, góp phần tối ưu hóa công tác điều hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học và tự động hóa trong quy trình phục vụ hành khách, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Tại nhà ga T1, quầy hỗ trợ thông tin hoạt động liên tục, đặc biệt hỗ trợ nhóm hành khách yếu thế.

Phòng chờ thương gia tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Việc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục lọt vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 không chỉ nâng tầm hình ảnh sân bay Đà Nẵng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch, kinh tế của khu vực miền Trung.