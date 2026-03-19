3 năm liên tiếp, sân bay quốc tế Đà Nẵng vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thứ Năm, 19:04, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2026 là năm thứ 3 liên tiếp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được Skytrax - một đơn vị chuyên đánh giá, xếp hạng hàng không hàng đầu thế giới xếp vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới.

Năm nay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 75, tăng 9 bậc so với vị trí 84 của năm 2025 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới và tiếp tục nằm trong Top 10 sân bay tốt nhất khu vực châu Á. Vị trí xếp hạng này là kết quả của sự đầu tư cải tạo, nâng cấp, đổi mới hàng loạt cơ sở hạ tầng, dịch vụ quan trọng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, Nhà ga hành khách T1 được mở rộng phòng chờ thương gia, sảnh đón khách quốc nội, mở lối đi ưu tiên và dịch vụ hỗ trợ cho người cao tuổi, người khuyết tật, hành khách đi cùng trẻ nhỏ...

3 nam lien tiep, san bay quoc te Da nang vao top 100 san bay tot nhat the gioi hinh anh 1
Hành khách tự làm thủ tục xuất nhập cảnh tại hệ thống cổng tự động

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, phần mềm quản lý dữ liệu sân bay, hệ thống phân tích lưu lượng hành khách bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot AI hỗ trợ thông tin, cùng hệ thống trả khay hành lý tự động…, góp phần tối ưu hóa công tác điều hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học và tự động hóa trong quy trình phục vụ hành khách, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Tại nhà ga T1, quầy hỗ trợ thông tin hoạt động liên tục, đặc biệt hỗ trợ nhóm hành khách yếu thế.

3 nam lien tiep, san bay quoc te Da nang vao top 100 san bay tot nhat the gioi hinh anh 2
Phòng chờ thương gia tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Việc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục lọt vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026 không chỉ nâng tầm hình ảnh sân bay Đà Nẵng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch, kinh tế của khu vực miền Trung.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt Top 50 đô thị thông minh uy tín toàn cầu.JPG

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Khách du lịch bằng máy bay riêng tăng mạnh ở Maldives
VOV.VN - Maldives bất ngờ ghi nhận số lượng máy bay riêng chở khách cao cấp tăng lên đáng kể, trong bối cảnh sụt giảm về lượng khách quốc tế do xung đột ở Trung Đông.

Gia Lai phát triển du lịch từ cảng cá Nhơn Lý

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai kế hoạch phát triển cảng cá Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông theo hướng kết hợp khai thác du lịch.

Vùng cao Quảng Ngãi phát huy lợi thế "xứ lạnh" để phát triển nông nghiệp, du lịch

VOV.VN - Sáng nay (18/3), ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND các xã Măng Đen, Măng Bút và Kon Plông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

