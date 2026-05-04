中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên Tích cực, ghi nhận cải cách thể chế

Thứ Hai, 18:49, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (4/5), tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2.

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam lên Tích cực phản ánh niềm tin của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này đối với khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn.

Moody’s đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt thông qua cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2024. Tiến trình cải cách đang dần mang lại những kết quả bước đầu, việc tái cấu trúc thể chế làm giảm bớt các tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, qua đó có thể đóng góp nâng cao hiệu quả quy trình phê duyệt dự án và thủ tục quản lý. Những bước tiến này giúp cải thiện điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được tăng cường thông qua đẩy mạnh số hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn.

moody s nang trien vong tin nhiem viet nam len tich cuc, ghi nhan cai cach the che hinh anh 1
Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ “Ổn định” lên “Tích cực” và khẳng định xếp hạng tín nhiệm Ba2 (Ảnh minh họa: KT)

Tổ chức Moody’s nhận định, rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ cũng đã giảm bớt so với dự kiến trước đó, trong khi Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc khẳng định xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 phản ánh đánh giá của Moody’s đối với các thế mạnh hồ sơ tín nhiệm cốt lõi của Việt Nam vẫn được bảo toàn vững chắc, tiếp tục củng cố mức xếp hạng tín nhiệm hiện tại của Việt Nam. Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam vẫn là chỗ dựa chính, được củng cố bởi cơ sở xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bền vững, hỗ trợ cải thiện ổn định kinh tế vĩ mô. Điểm tài khóa của Việt Nam tiếp tục là điểm mạnh nhờ nợ Chính phủ duy trì ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ vững vàng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động nước ngoài giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu với các rủi ro từ bên ngoài.

Moody’s đánh giá Việt Nam có khả năng chống chịu trước những cú sốc về giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát do ảnh hưởng từ các diễn biến địa chính trị nhờ  nền tảng tăng trưởng vững chắc, bộ đệm kinh tế đối ngoại mạnh mẽ, rủi ro ngoại tệ thấp, cơ cấu năng lượng và xuất khẩu đa dạng. Tuy nhiên, Moody’s cũng lưu ý các vấn đề rủi ro của hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và các tồn tại về thể chế dù đã được cải thiện nhiều, là các yếu tố cản trở cho khả năng nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và thách thức, việc tổ chức Moody’s khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam và nâng triển vọng lên Tích cực (quốc gia duy nhất được tổ chức Moody’s đánh giá triển vọng Tích cực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về các nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam để ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách sâu rộng hệ thống thể chế. Đây là tiền đề cho Việt Nam vững bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng “hai con số” gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn; huy động, khơi thông và giải phóng nhanh mọi nguồn lực xã hội.

Bộ Tài chính và các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với Moody’s, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có thông tin đầy đủ và cập nhật khi đánh giá về hồ sơ tín dụng của Việt Nam.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: triển vọng Moody’s xếp hạng tín nhiệm xếp hạng tín nhiệm quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp của Việt Nam
Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 22/1/2026, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam, từ mức BB+ lên mức BBB- (2B cộng lên mức 3B trừ). Đây là tiền đề quan trọng để khẳng định vị thế và uy tín của các công cụ nợ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp của Việt Nam

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp của Việt Nam

VOV.VN - Ngày 22/1/2026, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam, từ mức BB+ lên mức BBB- (2B cộng lên mức 3B trừ). Đây là tiền đề quan trọng để khẳng định vị thế và uy tín của các công cụ nợ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Xếp hạng tín nhiệm: Chìa khoá nâng tầm trái phiếu doanh nghiệp Việt
Xếp hạng tín nhiệm: Chìa khoá nâng tầm trái phiếu doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Trải qua hơn 10 năm, hoạt động xếp hạng tín nhiệm đang đóng góp vai trò quan trọng vào việc tăng cường tính minh bạch của thị trường vốn, qua đó thúc đẩy sự phát triển an toàn, bền vững và chuyên sâu của thị trường này.

Xếp hạng tín nhiệm: Chìa khoá nâng tầm trái phiếu doanh nghiệp Việt

Xếp hạng tín nhiệm: Chìa khoá nâng tầm trái phiếu doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Trải qua hơn 10 năm, hoạt động xếp hạng tín nhiệm đang đóng góp vai trò quan trọng vào việc tăng cường tính minh bạch của thị trường vốn, qua đó thúc đẩy sự phát triển an toàn, bền vững và chuyên sâu của thị trường này.

Moody nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức Ba2
Moody nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức Ba2

VOV.VN - Ngày 6/9, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng Ổn định.

Moody nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức Ba2

Moody nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức Ba2

VOV.VN - Ngày 6/9, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng Ổn định.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp