Một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua bất động sản

Thị trường tín dụng bất động sản đang ghi nhận làn sóng hạ nhiệt cục bộ khi nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi mới với mức giảm từ 0,5% đến 2,5%/năm nhằm kích cầu dòng vốn cho người mua nhà ở thực. Tiêu biểu như Vietcombank tung gói tín dụng 20.000 tỷ đồng giảm đến 1%/năm cho các dự án đã có sổ đỏ; VIB hỗ trợ cố định lãi suất lên đến 5 năm; trong khi TPBank, MSB và BVBank cũng áp dụng các chính sách giảm biên độ và tung gói vay quy mô lớn cho khách hàng cá nhân.

Ông Đinh Văn Thiện, giám đốc Vùng 1, Ngân hàng Shinbank cho biết, bên cạnh khối ngân hàng thương mại, phân khúc nhà ở xã hội cũng nhận được trợ lực mạnh mẽ từ các dòng vốn ưu đãi của Chính phủ. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội hiện được duy trì ở mức rất thấp là 5,4%/năm với thời hạn vay kéo dài lên tới 25 năm.

Phân khúc nhà ở xã hội cũng nhận được trợ lực mạnh mẽ từ các dòng vốn ưu đãi của Chính phủ Ảnh: Minh họa

Đồng thời, theo các chính sách tín dụng mới, khách hàng là người trẻ dưới 35 tuổi mua NƠXH khi vay qua hệ thống ngân hàng thương mại được chỉ định cũng được hưởng mức lãi suất đặc biệt chỉ 6,5%/năm trong 5 năm đầu và 7,5%/năm cho 10 năm tiếp theo.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội, chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi: "Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội, cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua, thuê mua nhà… được các tổ chức tín dụng, ngân hàng triển khai một cách tích cực. Có điểm mới trong thời gian gần đây là với những phân khúc được khuyến khích như nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, NHNN đã có thông báo tới các tổ chức tín dụng chủ động tăng trưởng tín dụng, không cần kiểm soát như các lính vực bất động sản thông thường".

Dù đón nhận tín hiệu tích cực, các chuyên gia tài chính vẫn đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro từ "bẫy" lãi suất thả nổi. Thực tế, các mức lãi suất ưu đãi thấp chỉ áp dụng trong 6 - 24 tháng đầu, sau khi hết kỳ hạn, lãi suất thực tế dựa trên công thức tính biên độ tại nhiều ngân hàng tư nhân có thể vọt lên ngưỡng 13% - 15%/năm, thậm chí chạm mức 17%/năm.

Để bảo đảm an toàn tài chính, người mua nhà được khuyến nghị chỉ nên sử dụng đòn bẩy tối đa từ 30% - 40% giá trị bất động sản, kiểm soát tổng chi phí trả góp hàng tháng không quá 40% thu nhập và chủ động xây dựng các kịch bản dự phòng khi lãi suất biến động tăng mạnh ở chặng sau.