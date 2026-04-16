中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng

Thứ Năm, 15:46, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa đá liên tiếp tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) khiến hơn 5 ha cây trồng bị hư hại nặng, nhiều hộ dân thiệt hại lớn.

Trong các ngày 14/4 và 15/4, tại thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra các trận mưa đá với cường độ lớn. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến gần 1 giờ, hạt đá rơi dày đặc, phủ trắng mặt đất. Đợt mưa đá bất thường với hạt to, kéo dài liên tục khiến bà con hết sức lo lắng.

Mưa đá tại xã Tu Mơ Rông

Theo thống kê ban đầu, hơn 5 ha cây trồng của người dân bị ảnh hưởng nặng. Cụ thể, tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát, hư hại nghiêm trọng. Riêng sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, hiện các hộ trồng sâm đang tiếp tục lên rừng kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (ở giữa) kiểm tra khu vực cây cà phê tại xã Tu Mơ Rông bị hư hỏng do mưa đá

UBND xã Tu Mơ Rông chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với thôn khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại sau mưa đá; đồng thời vận động, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục như che chắn lại gốc cây, cắt tỉa cành hư hại, tăng cường chăm sóc, giảm thiểu thiệt hại. Qua kiểm tra, chính quyền xã Tư Mơ Rông sẽ đề xuất phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp