Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng

Trong các ngày 14/4 và 15/4, tại thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra các trận mưa đá với cường độ lớn. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến gần 1 giờ, hạt đá rơi dày đặc, phủ trắng mặt đất. Đợt mưa đá bất thường với hạt to, kéo dài liên tục khiến bà con hết sức lo lắng.

Mưa đá tại xã Tu Mơ Rông

Theo thống kê ban đầu, hơn 5 ha cây trồng của người dân bị ảnh hưởng nặng. Cụ thể, tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát, hư hại nghiêm trọng. Riêng sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, hiện các hộ trồng sâm đang tiếp tục lên rừng kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (ở giữa) kiểm tra khu vực cây cà phê tại xã Tu Mơ Rông bị hư hỏng do mưa đá

UBND xã Tu Mơ Rông chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với thôn khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại sau mưa đá; đồng thời vận động, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục như che chắn lại gốc cây, cắt tỉa cành hư hại, tăng cường chăm sóc, giảm thiểu thiệt hại. Qua kiểm tra, chính quyền xã Tư Mơ Rông sẽ đề xuất phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.