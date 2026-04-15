Quảng Ngãi lập tổ công tác xây dựng quy định bồi thường, tái định cư

Thứ Tư, 21:41, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu xây dựng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng; ông Võ Minh Vương, Phó Giám đốc Sở làm Tổ phó, cùng nhiều thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, không chồng chéo với các văn bản của cấp trên. Đồng thời, tổ chức rà soát các chính sách của hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum trước khi hợp nhất để cập nhật, kế thừa, bảo đảm tính thống nhất và khả thi trong quá trình triển khai.

quang ngai lap to cong tac xay dung quy dinh boi thuong, tai dinh cu hinh anh 1
Ông Nguyễn Hoàng Giang (đội mũ cối) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công trình trọng điểm.

Việc xây dựng quy định mới phải đảm bảo công bằng, minh bạch, sát thực tiễn, hướng tới bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất, phải di dời chỗ ở. Trong đó, chú trọng đảm bảo điều kiện sống tối thiểu, ổn định đời sống cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời có cơ chế rõ ràng ngăn chặn việc trục lợi chính sách.

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát nội dung dự thảo.

Liên quan đến tình hình đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.300 tỷ đồng. 

Tính đến hết quý I/2026, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 500 tỷ đồng, tương đương hơn 7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (11%), xếp thứ 21/34 địa phương.

Trong tổng số 110 chủ đầu tư, chỉ có 20 đơn vị đạt hoặc vượt mức giải ngân bình quân của tỉnh; còn lại 90 đơn vị thấp hơn mức bình quân. Đáng chú ý, có 3 đơn vị chưa giải ngân gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Một số đơn vị đã giải ngân nhưng tỷ lệ còn thấp như: Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 3,6%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đạt từ 5-6%. Ở cấp cơ sở, có 82 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó 73 xã, phường chưa thực hiện giải ngân.

Các địa phương và chủ đầu tư xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu đến hết quý II/2026 đạt trên mức bình quân chung của cả nước.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: UBND tỉnh Quảng Ngãi giải ngân tái định cư bồi thường tái định cư ở Quảng Ngãi
Tàu cá đang neo đậu ở Quảng Ngãi thì bị cháy trong đêm
VOV.VN - Một tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại vùng biển xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương dập lửa trong điều kiện gió lớn, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
VOV.VN - Sáng 9/4, tại tỉnh Quảng Ngãi, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng tưởng 2 con số
VOV.VN - Quý I năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đạt mức tăng trưởng GRDP 8,24%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, chi phí đầu vào và môi trường kinh doanh.

