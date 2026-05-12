Cải chính

Mùa mận Sơn La đến sớm, giá rẻ bất ngờ

Thứ Ba, 07:00, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mận hậu Sơn La năm nay chín sớm hơn thường lệ, mận không sai như mọi năm, quả đẹp, nhưng giá bán lại không cao như những mùa trước.

Trước thực tế đó, nhiều hộ trồng mận đã chủ động bán tại chợ thay vì chỉ trông chờ vào tư thương đến thu mua tận vườn. Giá mận giảm ngay từ đầu vụ khiến người nông dân không ít trăn trở khi đầu ra vẫn còn bấp bênh.

Những ngày đầu hè, khi nắng trải vàng trên khắp các triền đồi, cũng là lúc những vườn mận hậu ở Sơn La bước vào mùa thu hoạch. Năm nay, mận chín sớm hơn thường lệ. Những chùm quả căng mọng, tím sẫm đã được hái từ cuối tháng 4 mang theo niềm vui xen lẫn những nỗi lo của người trồng.

Chị Tòng Thị Hiền, người đã gắn bó với cây mận nhiều năm nay ở bản Hìn, phường Chiềng An, đi bán mận ở chợ 308, phường Tô Hiệu chia sẻ, năm nay thời tiết ấm hơn, nắng nóng kéo dài nên mận cũng chín sớm hơn. Quả đẹp, mã sáng, nhưng giá lại không cao như mọi năm.

"Mùa mận này gia đình tôi có khoảng 3-4 tấn mận, chủ yếu mang ra chợ bán lẻ. Ra chợ thì bán được 15.000 - 20.000 đồng/kg, được giá hơn so với bán đổ tại vườn. Một ngày bán được 2-3 tạ, ngày nhiều được 5 tạ. Năm nay giá mận giảm rất nhanh, ngay từ đầu mùa đã giảm" - chị Hiền chia sẻ.

Mận đầu mùa giá giảm một nửa so với mọi năm

Theo chị Lù Thị Duyên, kinh doanh hoa quả ở chợ 7/11, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, nếu như những vụ trước, mận đầu mùa loại 1 có thể bán với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, thì năm nay do giá cước vận chuyển tăng cao, cộng thêm việc mận chín sớm, khiến thị trường tiêu thụ chưa kịp “nóng”, giá mận vì thế cũng thấp hơn, mua tại vườn có giá từ 4.000 - 5.000 đồng/kg mận loại xô.

Chị Duyên cho biết: "Mận loại ngon tôi nhập 10.000 - 12.000 đồng/kg, loại rẻ cũng không muốn nhập vì không bán được, bán chậm lắm, mận xô 3.000 - 4.000 đồng/kg cũng có. Mấy năm trước đầu mùa thế này cũng phải nhập từ 20.000 - 25.000 đồng/kg quả to đẹp, còn bây giờ đầu mùa nhập từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, sức mua cũng chậm hơn".

Không lựa chọn cách bán buôn ngay tại vườn, nhiều gia đình quyết định thu hái, phân loại rồi mang mận ra chợ bán lẻ. Công việc vất vả hơn, nhưng đổi lại được giá cao hơn.

Tại chợ 308, chợ 7/11 hay chợ trung tâm, phường Tô Hiệu, những rổ mận tươi rói thu hút khá đông người mua. Khách hàng thời điểm này chủ yếu là người mua về làm quà biếu và du khách ghé qua Sơn La tranh thủ mua đặc sản địa phương. Nhiều người sẵn sàng lựa chọn kỹ từng quả, trả giá nhẹ nhàng rồi vui vẻ mang về những túi mận căng tròn, đỏ au.

Năm nay trời ấm, nắng nóng kéo dài khiến mận chín sớm hơn. Những quả mận căng mọng, tím sẫm, nguyên phấn được khách hàng ưa chuộng

Chị Trần Thu Trang, du khách ở Hải Phòng cho biết: "Năm nào có dịp lên Sơn La vào mùa mận chín tôi cũng mua về để làm quà. Mận còn nguyên phấn rất là ngon, thích nhất là mận dóc hạt, ăn không quá chua dù quả chưa chín lắm. Mận loại ngon mà giá cũng có 15.000 đồng/kg".

Không khí mua bán nhộn nhịp phần nào giúp chị Hiền và những tiểu thương vơi bớt nỗi lo về đầu ra. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười vẫn là những trăn trở.

"Mận thì không có Công ty thu mua như những loại hoa quả khác, ai bán được thì bán, bấp bênh lắm. Chúng tôi cũng rất mong có nhà máy chế biến thu mua mận cho bà con cho ổn định, đi bán lẻ cũng vất vả lắm. Người dân hiện trồng mận cũng nhiều, có nhà cũng chặt đi để trồng cà phê rồi" - chị Hiền bày tỏ.

Giá mận giảm khiến người trồng mận lo lắng

Thực tế câu chuyện của chị Tòng Thị Hiền cũng là nỗi niềm chung của nhiều hộ trồng mận ở Sơn La. Khi sản lượng tăng, nhưng thị trường chưa mở rộng tương xứng, bài toán tiêu thụ vẫn luôn là điều khiến người nông dân trăn trở.

Mùa mận năm nay đến sớm, giá có thể chưa cao, nhưng với những người nông dân  Sơn La, hành trình giữ gìn và phát triển cây mận vẫn tiếp tục – như một cách để gìn giữ sinh kế và cả nét đặc trưng của vùng đất mà mỗi khi xuân về, những triền đồi bung sắc trắng tinh khôi ngút ngàn của hoa mận, du khách khó cưỡng được vẻ đẹp mê mẩn ấy.

Nhiều lễ hội quả sẽ diễn ra tại Sơn La trong tháng 5

VOV.VN - Các lễ hội quả được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm quả; tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người trồng quả; đồng thời mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
