Nhiều lễ hội quả sẽ diễn ra tại Sơn La trong tháng 5

Tháng 5 này là chính vụ thu hoạch một số loại quả ở Sơn La, như mơ, mận, cùng một số loại xoài bản địa. Chính vì thế, nhiều địa phương trong tỉnh có kế hoạch tổ chức các lễ hội quả. Mục đích nhằm tôn vinh sản phẩm quả, tôn vinh những người trồng quả; tạo diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân, du khách, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương…

Sơn La hiện có khoảng 15.000 ha mận, sản lượng năm 2025 ước đạt 100.000 tấn (ảnh BSL)

Ngày hội quả mà các địa phương ở Sơn La tổ chức luôn thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm

Tại xã biên giới Phiêng Khoài - địa phương có diện tích mận hậu lớn với hơn 2.300 ha, trong các ngày từ 15 – 17/5, ngày hội mận sẽ được tổ chức gắn với xúc tiến tiêu thụ sản phẩm mận. Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, như: thi hái mận; thi ẩm thực, mận quả; thi trại văn hoá và các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian…Xuyên suốt là các hoạt động tham quan, trải nghiệm cho du khách; thưởng thức mận tươi và các sản phẩm từ mận; tham quan du lịch và dịch vụ hái quả…

Mận Phiêng Khoài ngon hơn và có giá cao hơn các vùng khác, nhưng luôn được thị trường ưa chuộng; đầu mùa mận có giá 80.000 - 100.000 đồng/kg

Ngày hội mận xã Phiêng Khoài năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc

Trước đó, vào ngày 9-10/5, ngày hội mận xã Loóng Phiêng lần thứ I năm 2026 cũng diễn ra với nhiều hoạt động tôn vinh giá trị quả mận, người trồng mận và các hoạt động tham quan, du lịch…

Đặc sản xoài tròn thơm ngon nức tiếng, riêng có ở Yên Châu

Tại xã Yên Châu – một trong những địa phương có diện tích xoài lớn của tỉnh với nhiều giống khác nhau; trong đó đặc biệt phải kể đến xoài tròn bản địa, với diện tích khoảng 200 ha. Đây là giống xoài riêng có ở Yên Châu, đã có từ hàng trăm năm nay, quả chỉ nhỏ bằng nắm tay, ngọt đậm và có vị thơm ngon đặc biệt… dự kiến trong 2 ngày 22 – 23/5 cũng sẽ diễn ra Ngày hội xoài năm 2026.

Ngày hội xoài được huyện Yên Châu trước đây tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 2017

Phần thi dùng sào hái quả trên cây xoài cổ thụ là điểm nhấn trong ngày hội xoài Yên Châu

Theo ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch xã Yên Châu, ngày hội xoài là hoạt động đã được huyện Yên Châu cũ duy trì tổ chức trong nhiều năm, nhưng từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì đây là lần đầu ngày hội được tổ chức.

Năm nay, trong khuôn khổ Ngày hội, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như: các nội dung thi hái xoài; thi trang trí biểu tượng mô hình cây xoài và quả xoài; hoạt động du lịch trải nghiệm thông qua gian hàng; thi Múa sạp, thi thiết kế và trình diễn trang phục chủ đề về nông nghiệp. Cùng với đó là tổ chức tái hiện Lễ Đông sửa - nghi lễ truyền thống có ý nghĩa cầu mong sức khỏe, mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu của đồng bào Thái; tổ chức các trò chơi dân gian, trải nghiệm vườn xoài… Xuyên suốt là các hoạt động truyền thông quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người Yên Châu và các giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa của mảnh đất Yên Châu anh hùng.