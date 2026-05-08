中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều lễ hội quả sẽ diễn ra tại Sơn La trong tháng 5

Thứ Sáu, 22:34, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các lễ hội quả được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm quả; tạo cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người trồng quả; đồng thời mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Tháng 5 này là chính vụ thu hoạch một số loại quả ở Sơn La, như mơ, mận, cùng một số loại xoài bản địa. Chính vì thế, nhiều địa phương trong tỉnh có kế hoạch tổ chức các lễ hội quả. Mục đích nhằm tôn vinh sản phẩm quả, tôn vinh những người trồng quả; tạo diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân, du khách, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương…

nhieu le hoi qua se dien ra tai son la trong thang 5 hinh anh 1
Sơn La hiện có khoảng 15.000 ha mận, sản lượng năm 2025 ước đạt 100.000 tấn (ảnh BSL)
nhieu le hoi qua se dien ra tai son la trong thang 5 hinh anh 2
Ngày hội quả mà các địa phương ở Sơn La tổ chức luôn thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm

Tại xã biên giới Phiêng Khoài - địa phương có diện tích mận hậu lớn với hơn 2.300 ha, trong các ngày từ 15 – 17/5, ngày hội mận sẽ được tổ chức gắn với xúc tiến tiêu thụ sản phẩm mận. Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, như: thi hái mận; thi ẩm thực, mận quả; thi trại văn hoá và các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian…Xuyên suốt là các hoạt động tham quan, trải nghiệm cho du khách; thưởng thức mận tươi và các sản phẩm từ mận; tham quan du lịch và dịch vụ hái quả…

nhieu le hoi qua se dien ra tai son la trong thang 5 hinh anh 3
Mận Phiêng Khoài ngon hơn và có giá cao hơn các vùng khác, nhưng luôn được thị trường ưa chuộng; đầu mùa mận có giá 80.000 - 100.000 đồng/kg
nhieu le hoi qua se dien ra tai son la trong thang 5 hinh anh 4
Ngày hội mận xã Phiêng Khoài năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc

Trước đó, vào ngày 9-10/5, ngày hội mận xã Loóng Phiêng lần thứ I năm 2026 cũng diễn ra với nhiều hoạt động tôn vinh giá trị quả mận, người trồng mận và các hoạt động tham quan, du lịch…

nhieu le hoi qua se dien ra tai son la trong thang 5 hinh anh 5
Đặc sản xoài tròn thơm ngon nức tiếng, riêng có ở Yên Châu

Tại xã Yên Châu – một trong những địa phương có diện tích xoài lớn của tỉnh với nhiều giống khác nhau; trong đó đặc biệt phải kể đến xoài tròn bản địa, với diện tích khoảng 200 ha. Đây là giống xoài riêng có ở Yên Châu, đã có từ hàng trăm năm nay, quả chỉ nhỏ bằng nắm tay, ngọt đậm và có vị thơm ngon đặc biệt… dự kiến trong 2 ngày 22 – 23/5 cũng sẽ diễn ra Ngày hội xoài năm 2026.

nhieu le hoi qua se dien ra tai son la trong thang 5 hinh anh 6
Ngày hội xoài được huyện Yên Châu trước đây tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 2017
nhieu le hoi qua se dien ra tai son la trong thang 5 hinh anh 7
Phần thi dùng sào hái quả trên cây xoài cổ thụ là điểm nhấn trong ngày hội xoài Yên Châu

Theo ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch xã Yên Châu, ngày hội xoài là hoạt động đã được huyện Yên Châu cũ duy trì tổ chức trong nhiều năm, nhưng từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì đây là lần đầu ngày hội được tổ chức.

Năm nay, trong khuôn khổ Ngày hội, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như: các nội dung thi hái xoài; thi trang trí biểu tượng mô hình cây xoài và quả xoài; hoạt động du lịch trải nghiệm thông qua gian hàng; thi Múa sạp, thi thiết kế và trình diễn trang phục chủ đề về nông nghiệp. Cùng với đó là tổ chức tái hiện Lễ Đông sửa - nghi lễ truyền thống có ý nghĩa cầu mong sức khỏe, mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu của đồng bào Thái; tổ chức các trò chơi dân gian, trải nghiệm vườn xoài… Xuyên suốt là các hoạt động truyền thông quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người Yên Châu và các giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa của mảnh đất Yên Châu anh hùng.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tag: lễ hội quả tại Sơn La Mận Phiêng Khoài xoài Yên Châu mận Sơn La
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu đạt 122 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng sức hút điểm đến lịch sử.

Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Du lịch Điện Biên đón hơn 75.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tỉnh Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu đạt 122 tỷ đồng. Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức đồng bộ, góp phần nâng sức hút điểm đến lịch sử.

Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội
Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 30/4 - 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) tổ chức phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu”. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào vùng cao giữa lòng Thủ đô.

Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

Khám phá phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu” giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Từ ngày 30/4 - 3/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) tổ chức phiên chợ vùng cao “Sắc màu Lai Châu”. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào vùng cao giữa lòng Thủ đô.

Gỡ “nút thắt” đầu ra cho nông sản vùng cao Lai Châu
Gỡ “nút thắt” đầu ra cho nông sản vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Khi “nút thắt” được tháo gỡ, sản xuất gắn với thị trường, nông sản vùng cao không chỉ dừng lại ở những mùa bội thu… mà còn mang lại giá trị bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho người dân nơi biên cương của Tổ quốc.

Gỡ “nút thắt” đầu ra cho nông sản vùng cao Lai Châu

Gỡ “nút thắt” đầu ra cho nông sản vùng cao Lai Châu

VOV.VN - Khi “nút thắt” được tháo gỡ, sản xuất gắn với thị trường, nông sản vùng cao không chỉ dừng lại ở những mùa bội thu… mà còn mang lại giá trị bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho người dân nơi biên cương của Tổ quốc.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp