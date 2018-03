Mùa nóng năm 2018 trả tiền điện sẽ tăng dù sử dụng như năm 2017

EVNSPC kiểm tra thường xuyên công tác vận hành trạm và lưới điện để đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa khô 2018 Tình trạng mất điện bất thường chủ yếu do nhu cầu sử dụng điện tăng và đồng loạt của khách hàng dẫn đến một số trường hợp quá tải trạm biến áp, đường dây hạ thế, gây sụt áp hoặc làm bật CB trạm. Năm 2018, những trường hợp khách hàng bức xúc hóa đơn tiền điện tăng đột biến vào đầu mùa nóng không chỉ vì sản lượng điện tiêu thụ tăng do thường xuyên sử dụng thiết bị làm mát (quạt, máy lạnh…) mà còn có sự gia tăng do điều chỉnh giá điện từ ngày 01/12/2017. Sử dụng điện “như mùa nóng 2017” sẽ trả tiền điện nhiều hơn trong “mùa nóng năm 2018” mà nhiều gia đình không biết... dẫn đến bức xúc. Vì vậy, EVNSPC đã có những giải pháp cụ thể để các điện thoại viên/Giao dịch viên tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống, nhất là các trường hợp mất điện, tiền điện tăng cao… Trong trường hợp khách hàng thắc mắc khiếu nại sản luợng điện tiêu thụ trong tháng tăng cao bất thường dù không tăng tần suất sử dụng thiết bị điện, nhân viên Điện lực sẽ tìm nguyên nhân, phối hợp khách hàng kiểm tra công tơ bằng công tơ mẫu cầm tay. Nếu phát hiện sai sót phải khắc phục ngay. Trường hợp không phát hiện nguyên nhân, khách hàng không đồng ý với kết quả kiểm tra thì Điện lực hỗ trợ khách hàng liên hệ Sở Công Thương để kiểm định độc lập thiết bị đo đếm. Để đối phó với sự biến đổi thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, đảm bảo cấp điện và dịch vụ điện lực tốt nhất, không chỉ cần sự nỗ lực của ngành Điện mà còn cần cả sự hợp tác và hưởng ứng từ phía khách hàng. Do đó, EVNSPC khuyến nghị khách hàng nên mua sắm các trang thiết bị tiết kiệm điện như thay thế bóng đèn sợi tóc bằng đèn compact, đèn Led; các thiết bị điện dân dụng của nhà sản xuất có thương hiệu uy tín, có dán nhãn tiết kiệm năng lượng… Áp dụng phương châm tiết kiệm điện “ra tắt, vào bật” đối với đèn chiếu sáng cũng như đóng ngắt các thiết bị điện khác khi không sử dụng./.