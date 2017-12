Mục sở thị cam dành cho “nhà giàu” ở Nghệ An

Gần Tết, Cam Xã Đoài - loại cam dành cho "nhà giàu" trồng tại Nghi Lộc (Nghệ An) lại lên cơn sốt. Thậm chí, giá trị của loại cam này còn đắt gấp 15 lần cam thường. (Ảnh: VTC News) Không chỉ khách lẻ mà thương lái khắp nơi đều đổ xô về Nghi Lộc “săn” loại cam đặc biệt này. (Ảnh: VTC News) Ở thời điểm này, mỗi quả cam có giá từ 80.000 - 100.000 đồng. Giá cam siêu đắt nhưng nhiều chủ vườn vẫn không còn cam để bán. (Ảnh: VTC News) Cam Xã Đoài được trồng duy nhất tại vùng đất Nghi Lộc (Nghệ An) được ví là cam dành cho "nhà giàu" bởi sự đắt đỏ, chỉ bán tính tiền theo quả. (Ảnh: VTC News) Mới đây, Nghệ An tổ chức lễ hội cam Vinh để quảng bá đặc sản của tỉnh Một "lão nông" ở Nghệ An có cây cam Vinh 1.000 quả được trả giá cả ngàn đô (hơn 20 triệu đồng). (Ảnh: Dân Việt) Cây cam được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. (Ảnh: Dân Việt) Cây cam sai chi chít quả, vàng óng một góc đồi. (Ảnh: Dân Việt) Cây cam này cho khoảng hơn 3 tạ quả. (Ảnh: Dân Việt) Dù được trả giá cao nhưng chủ cây cam này không muốn bán vì đó là giống cam quý, rất nhiều năm nữa có thể cho ra quả rất nhiều. (Ảnh: Dân Việt)

