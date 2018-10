Muôn cách kiếm tiền ở Miền Tây mùa nước nổi

Một nông dân ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tranh thủ mùa nước chèo xuồng mang theo mớ lọp đi bắt cua đồng. (Ảnh: Báo Thanh niên) Ngư dân xã Phước Hưng (H.An Phú, An Giang) đặt lọp trên đồng bắt cá linh, nước nổi nên cá linh nhiều, mỗi ngày bắt được hàng chục kg. (Ảnh: Báo Thanh niên) Thanh niên đi cào hến ở tỉnh An Giang, một ngày có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng. (Ảnh: Báo Thanh niên) Lượng cua đồng bắt được mỗi ngày cho người dân thu nhập cao. (Ảnh Báo Thanh niên) Mùa nước nổi, các cánh đồng đều bị ngập nước, chuột không còn nơi để trú ẩn, thường dồn lên các gò cao để sinh sống. Do vậy, việc săn bắt rất dễ dàng với số lượng nhiều hơn (Ảnh: Báo An Giang) Mỗi ngày người dân bắt được từ 50 - 100kg (tùy thời điểm) bán cho thương lái với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/kg. (Ảnh: Báo An Giang) Người dân vùng Đồng Tháp Mười thu hoạch hẹ mùa nước nổi với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. (Ảnh: Báo Tin tức) Nông dân miền Tây thu hái bông súng mùa nước nổi. (Ảnh: Dân trí) Một nghề mới xuất hiện ở Miền Tây mùa nước nổi đó là làm mẫu kéo vó cho thợ chụp ảnh. (Ảnh: Báo Thanh niên) Bằng diễn xuất kéo vó cá, hớt cá gần vó… mỗi người dân được trả công vài trăm ngàn đồng. (Ảnh: Báo Thanh niên)./.

