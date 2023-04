MVI Life xin lỗi diễn viên Ngọc Lan và mong tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm

Tại buổi làm việc với Công ty MVI Life Việt Nam, diễn viên Ngọc Lan Ngọc Lan khẳng định, bảo hiểm nhân thọ là phương thức đảm bảo an toàn về tài chính trong trường hợp không may có rủi ro xảy ra. Lý do cô thực hiện livestream là để lưu ý mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trực tiếp với công ty bảo hiểm, hoặc cần thiết nên tham vấn luật sư, để hiểu rõ những ràng buộc pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm trước khi đặt bút ký kết.

Sau khi lắng nghe những phản ánh và trao đổi từ khách hàng Ngọc Lan, Tổng Giám đốc MVI Life cùng các cộng sự đã giải thích cặn kẽ, chi tiết trên tinh thần cầu thị để cô yên tâm về hợp đồng bảo hiểm của mình.

Diễn viên Ngọc Lan tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm với MVI Life

"Hiện tại, sau khi làm việc với ban lãnh đạo MVI Life, trên tinh thần cầu thị, mong muốn tìm được tiếng nói chung đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cả hai bên, chúng tôi đã đạt được đồng thuận để tôi có thể tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình tại MVI Life với gói Diamond cao cấp nhất, đồng thời đã loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu của Ngọc Lan, vì mong muốn của Ngọc Lan là dành tất cả cho con chứ không cho bản thân mình”, diễn viên Ngọc Lan chia sẻ.

Ông Đào Văn Đồng, Tổng Giám đốc MVI Life cam kết lắng nghe mọi giải đáp từ khách hàng. Khi tiếp nhận những chia sẻ của Ngọc Lan, công ty đã lắng nghe thắc mắc, giải thích thêm những quyền lợi, điều khoản có ích cho khách hàng và đã thấu hiểu lý do vì sao khách hàng đưa sự việc lên mạng xã hội.

"Những góp ý của Ngọc Lan giúp chúng tôi xác định điểm cần cải thiện, là cơ sở để doanh nghiệp tập trung vào chất lượng dịch vụ. Với tư cách Tổng Giám đốc, tôi gửi lời xin lỗi với khách hàng Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi", ông Đồng cho biết.

Cuộc đối thoại với khách hàng Ngọc Lan đã giúp MVI Life có cơ hội giải thích các điều khoản có ích cho khách hàng, làm rõ những thắc mắc của cá nhân, đồng thời giúp công ty xác định được những điểm cần cải thiện để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng.

“Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mà khách hàng Ngọc Lan đang tham gia, thời hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ tối đa bằng thời hạn bảo hiểm của hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn đóng phí bắt buộc, cụ thể là từ năm thứ 4 trở đi đối với sản phẩm này, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt và thời gian đóng phí dự kiến thông thường là 10, 15, 20 năm, tùy theo khả năng tài chính cũng như nhu cầu bảo vệ và tích lũy của khách hàng”, Tổng Giám đốc MVI Life thông tin thêm.

Trước đó, như Báo điện tử VOV đưa tin, ngày 7/4, diễn viên Ngọc Lan gây chú ý khi bật khóc trên livestream, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của mình. Câu chuyện diễn viên Ngọc Lan nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngọc Lan cho biết, cô đã mua gói bảo hiểm cho mình và con trai là 700 triệu đồng/năm. Nữ diễn viên được nhân viên tư vấn rằng sau 10 năm, cô lấy về tiền gốc lẫn lãi khoảng 10 tỉ đồng. Sau 3 năm, số tiền nữ diễn viên đã đóng là 2,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, cô không hề biết công ty bảo hiểm này đã được bán lại cho một đơn vị khác, khi trao đổi lại với đơn vị này, cô phát hiện số tiền mình có thể rút ra sau 10 năm không giống trao đổi ban đầu.

Sau khi diễn viên Ngọc Lan livestream, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI Life yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp; rà soát thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm cũng như việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp./.