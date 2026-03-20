Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

Thành phố Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 345 dự án đầu tư từ Hàn Quốc với tổng vốn khoảng 1,3 tỷ USD, xếp thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Đà Nẵng… Đáng chú ý, xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc đang có sự dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, đô thị thông minh, logistics, y tế và giáo dục - phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Đà Nẵng nhận được sự quan tâm của các đối tác, nhà đầu tư trong nước và quốc tế

Ông Lee Sang-il, Thị trưởng thành phố Yongin (Hàn Quốc) cho rằng, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn đến tìm hiểu, làm ăn tại Đà Nẵng: “Tôi được biết, thành phố Đà Nẵng đang tập trung đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao… Tôi hy vọng đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu đầu tư, hợp tác ngày càng phát triển vững mạnh hơn”.

Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư tại Đà Nẵng diễn ra sôi động, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt gần 35.000 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với 22 dự án cấp mới và nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn. Quy mô dòng vốn mới cho thấy sự bứt phá rõ rệt, tập trung vào các dự án động lực, có khả năng lan tỏa lớn. Trong khi đó, vốn FDI tiếp tục duy trì sự hiện diện với 21 dự án cấp mới. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh, tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng đang hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ, có tính liên kết cao giữa các cấu phần phát triển: “Các cấu phần này không phát triển rời rạc mà bổ trợ, khuyếch tán lẫn nhau, hình thành chuỗi giá trị từ vốn, hạ tầng, đến sản xuất, logistics đến dịch vụ, thị trường, tạo độ tin cậy cao cho các nhà đầu tư lớn đầu tư dài hạn”.

Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao

Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng, rà soát quỹ đất và xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Trong lĩnh vực dịch vụ – du lịch, các mô hình “xanh hóa” ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao hình ảnh một đô thị đáng sống, đáng đầu tư. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, dù vẫn còn những thách thức về chi phí, công nghệ và tiêu chí đánh giá nhưng thành phố luôn có chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc.

“Thành phố tập trung triển khai công tác xúc tiến đầu tư chủ động, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 259. Thành phố kiên định lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, dự án có chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa cao, không chạy theo số lượng. Đà Nẵng tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch, ổn định, đủ sức hấp dẫn các tập đoàn lớn có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hiện đại”, ông Quang nói.

Với nền tảng hạ tầng đồng bộ, chính sách linh hoạt và định hướng phát triển bền vững, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn chất lượng cao.