Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

Thứ Sáu, 18:22, 20/03/2026
VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

Thành phố Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 345 dự án đầu tư từ Hàn Quốc với tổng vốn khoảng 1,3 tỷ USD, xếp thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Đà Nẵng… Đáng chú ý, xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc đang có sự dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, đô thị thông minh, logistics, y tế và giáo dục - phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Đà Nẵng nhận được sự quan tâm của các đối tác, nhà đầu tư trong nước và quốc tế

Ông Lee Sang-il, Thị trưởng thành phố Yongin (Hàn Quốc) cho rằng, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn đến tìm hiểu, làm ăn tại Đà Nẵng: “Tôi được biết, thành phố Đà Nẵng đang tập trung đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ cao… Tôi hy vọng đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu đầu tư, hợp tác ngày càng phát triển vững mạnh hơn”.

Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư tại Đà Nẵng diễn ra sôi động, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt gần 35.000 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với 22 dự án cấp mới và nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn. Quy mô dòng vốn mới cho thấy sự bứt phá rõ rệt, tập trung vào các dự án động lực, có khả năng lan tỏa lớn. Trong khi đó, vốn FDI tiếp tục duy trì sự hiện diện với 21 dự án cấp mới. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh, tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng đang hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ, có tính liên kết cao giữa các cấu phần phát triển: “Các cấu phần này không phát triển rời rạc mà bổ trợ, khuyếch tán lẫn nhau, hình thành chuỗi giá trị từ vốn, hạ tầng, đến sản xuất, logistics đến dịch vụ, thị trường, tạo độ tin cậy cao cho các nhà đầu tư lớn đầu tư dài hạn”.

Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao

Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng, rà soát quỹ đất và xây dựng các chính sách ưu đãi phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Trong lĩnh vực dịch vụ – du lịch, các mô hình “xanh hóa” ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao hình ảnh một đô thị đáng sống, đáng đầu tư. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, dù vẫn còn những thách thức về chi phí, công nghệ và tiêu chí đánh giá nhưng thành phố luôn có chiến lược thu hút đầu tư có chọn lọc.

“Thành phố tập trung triển khai công tác xúc tiến đầu tư chủ động, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 259. Thành phố kiên định lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, dự án có chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa cao, không chạy theo số lượng. Đà Nẵng tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch, ổn định, đủ sức hấp dẫn các tập đoàn lớn có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hiện đại”, ông  Quang nói.

Với nền tảng hạ tầng đồng bộ, chính sách linh hoạt và định hướng phát triển bền vững, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn chất lượng cao.

 

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng Đà Nẵng điểm đến đầu tư bền vững Đà Nẵng thu hút vốn Hàn Quốc đầu tư công nghệ cao tại Đà Nẵng
Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.

Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ này xác định rõ định hướng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư. Thành phố coi đây là một trong những động lực then chốt để địa phương bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

