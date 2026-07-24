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Nâng chất cà phê Robusta Việt từ gốc

Thứ Sáu, 21:36, 24/07/2026
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VOV.VN - Nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng cà phê Robusta ngay từ khâu sản xuất, chiều ngày 24/7, tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng diễn ra Hội thảo: “Nâng chất Robusta Việt từ gốc” và ra mắt dự án: “Khẳng định vị thế Robusta Việt”.

 

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng hơn 200 nông hộ, hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.

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Đại biểu thảo luận tại Hội thảo “Nâng chất Robusta Việt từ gốc”.

Với tổng diện tích hơn 720.000 ha, trong đó khoảng 95% là cà phê Robusta, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% nguồn cung toàn cầu. Sản xuất cà phê Robusta tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ nông dân, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.

Tuy nhiên, ngành hàng Robusta đang đối mặt với nhiều thách thức. Hiện, hơn 70% nông hộ sử dụng phân bón vượt nhu cầu, làm gia tăng chi phí sản xuất, suy giảm chất lượng đất và ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác. Trong khi đó, tình trạng thu hoạch quả xanh vẫn diễn ra khá phổ biến.

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Cà phê Robusta trồng tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho thấy, việc hái quả xanh đầu vụ có thể làm giảm hơn 22% khối lượng nhân, đồng thời làm tăng tỷ lệ hạt lỗi, ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và giá trị thương phẩm.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải, việc nâng cao chất lượng Robusta cần bắt đầu từ vùng nguyên liệu, thông qua cải tiến giống, áp dụng quy trình canh tác khoa học, thu hoạch đúng độ chín, sơ chế và chế biến theo tiêu chuẩn.

Đồng thời xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong đó, cần xác định rõ vai trò của từng chủ thể từ sản xuất, thu mua, chế biến đến tiêu thụ nhằm kiểm soát chất lượng, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Robusta Việt Nam trên thị trường thế giới.

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Ra mắt dự án “Khẳng định vị thế Robusta Việt”.

“Muốn nâng cao chất lượng cà phê Robusta Việt Nam cần phải bắt đầu từ giống, đất, nước, thổ nhưỡng, văn hoá và tất cả vật tư nông nghiệp đầu vào phải theo tiêu chuẩn của giống canh tác. Tuy nhiên, kỹ thuật mới chỉ là một nửa vấn đề, chất lượng chỉ trở thành giá trị khi doanh nghiệp xác định rõ yêu cầu, tổ chức tiếp cận, đo lường minh bạch và trả giá mức phù hợp cho người nông dân”, ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, nêu ý kiến.

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Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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