Nâng hạn mức vốn vay chính sách đối với hộ nghèo lên 200 triệu đồng



Tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 252.000 khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng dư nợ trên 14.500 tỷ đồng, tăng 68 lần so với năm đầu triển khai Nghị định (2003). Các đối tượng được vay gồm: hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh – sinh viên; các hộ cần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, nhà ở, nước sạch…

Chăn nuôi của các hộ nghèo đã có được sự hỗ trợ quan trọng của vốn vay chính sách.

Với 23 năm triển khai, tín dụng chính sách đã góp phần đẩy lùi tín dụng đen ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ nhiều địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, qua đó bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị định 78 đến nay đã bộc lộ một số hạn chế như: hạn mức vay thấp; một số chương trình không còn phù hợp thực tế; vốn cho vay xuất khẩu lao động còn ít; lãi suất một số chương trình còn cao…

Tại buổi làm việc, các ý kiến kiến nghị của địa phương xoay quanh nâng mức vay học sinh – sinh viên lên 100 triệu đồng/gia đình; mức vay sản xuất, kinh doanh lên 200 triệu đồng đối với hộ nghèo; giãn thời gian vay đối với người chấp hành xong án phạt tù từ 5 lên 10 năm; đồng thời mở rộng đối tượng vay là người đi xuất khẩu lao động…

Vốn vay từ tín dụng chính sách đã giúp hàng nghìn gia đình khó khăn ở tỉnh Đắk Lắk thoát nghèo.

Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính), Trưởng đoàn khảo sát đánh giá, hoạt động cho vay tín dụng chính sách xã hội ở Đắk Lắk những năm qua đã đạt kết quả rất tích cực, khách hàng sử dụng hiệu quả vốn vay; dư nợ xấu chỉ ở mức 2%. Đây là con số rất thấp so với các tổ chức tín dụng khác. Về kiến nghị của địa phương, ông Nguyễn Việt Hưng cho biết.

"Tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra các kiến nghị như mở rộng đối tượng vay vốn, tăng hạn mức vay, thời gian vay; chúng tôi ghi nhận những kiến nghị này. Về phía Bộ Tài chính và đại diện các bộ, ngành, chúng tôi sẽ sớm nghiên cứu để có cơ chế phù chính sách hợp với nhóm khách hàng chung của cả nước để ban hành. Đồng thời, có thể nghiên cứu cơ chế, chính sách riêng áp dụng cho tỉnh Đắk Lắk, chẳng hạn sử dụng nguồn vốn của địa phương để cho vay tín dụng chính sách tại địa bàn”, ông Nguyễn Việt Hưng nói.