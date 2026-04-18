Nắng nóng, dừa xiêm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp sốt giá, hút hàng

Thứ Bảy, 21:25, 18/04/2026
VOV.VN - Sau thời gian ế ẩm, hiện nay trái dừa xiêm ở tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tăng giá, hút hàng, người trồng dừa phấn khởi.

Hôm nay (18/4), thương lái tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp mua dừa xiêm của nông dân với giá cao hơn tháng trước khoảng 20 nghìn đồng/chục. Cụ thể, dừa xiêm đỏ có giá khoảng 80 nghìn đồng/chục, dừa xiêm xanh có giá trên 65 nghìn đồng/chục. Với mức giá này, nhà vườn có lãi gần 30 nghìn đồng/chục.

nang nong, dua xiem tai vinh long, Dong thap sot gia, hut hang hinh anh 1
Dừa xiêm đỏ hiện giá rất cao, nhà vườn phấn khởi

Giá dừa xiêm tăng cao là do đang vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu giải khát bằng nước dừa cao. Trong khi đó, vào thời điểm khô hạn năng suất giảm, dẫn đến tình trạng “cầu vượt cung”, khiến giá tăng.

nang nong, dua xiem tai vinh long, Dong thap sot gia, hut hang hinh anh 2
Trái dừa xiêm đã được đưa đi xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới

Đối với dừa khô, giá cũng tăng nhẹ, ở mức khoảng 60 nghìn đồng/chục, lãi khoảng 10 nghìn đồng/chục. Vĩnh Long và Đồng Tháp hiện có diện tích vườn dừa lớn trong vùng ĐBSCL với hơn 140 nghìn ha; trong đó có khoảng 80 nghìn ha dừa xiêm. Thời gian qua, giá dừa biến động theo từng thời điểm do nhu cầu thị trường. Tại hai tỉnh này, nhiều doanh nghiệp đã đưa trái dừa tươi xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Nhiều người chọn chưng bưởi da xanh vì để chưng lâu đến qua Tết vẫn dùng được (Ảnh Lệ Hằng).jpg

Giá trái cây mâm ngũ quả ở TP.HCM tăng gấp đôi ngày thường

VOV.VN - Cận Tết, giá trái cây bày mâm ngũ quả tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt, nhiều mặt hàng cao gấp đôi ngày thường do nguồn cung giảm và thời tiết bất lợi. Trái ngược đà tăng giá, sức mua lại chững lại khi người dân ưu tiên chi tiêu thiết yếu, chủ yếu mua đủ bày cúng thay vì tích trữ ăn Tết như mọi năm.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long Đồng Tháp dừa xiêm giá dừa tăng nắng nóng hút hàng cung cầu thị trường nông dân có lãi dừa tươi xuất khẩu ĐBSCL
Tin liên quan

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử
Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, chỉ trong tháng 9, doanh nghiệp đã thu về 1,4 tỷ USD - mức kỷ lục lịch sử.

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, chỉ trong tháng 9, doanh nghiệp đã thu về 1,4 tỷ USD - mức kỷ lục lịch sử.

Xây dựng thương hiệu trái cây của Cần Thơ ở các thị trường trọng điểm
Xây dựng thương hiệu trái cây của Cần Thơ ở các thị trường trọng điểm

VOV.VN - Cần Thơ có diện tích cây ăn trái khoảng 102.000 ha, với sản lượng hàng năm gần 1,2 triệu tấn, trong đó có nhiều loại trái cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, nhãn, xoài đã được xuất khẩu vào các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Xây dựng thương hiệu trái cây của Cần Thơ ở các thị trường trọng điểm

Xây dựng thương hiệu trái cây của Cần Thơ ở các thị trường trọng điểm

VOV.VN - Cần Thơ có diện tích cây ăn trái khoảng 102.000 ha, với sản lượng hàng năm gần 1,2 triệu tấn, trong đó có nhiều loại trái cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, nhãn, xoài đã được xuất khẩu vào các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

