Nắng nóng, dừa xiêm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp sốt giá, hút hàng

Hôm nay (18/4), thương lái tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp mua dừa xiêm của nông dân với giá cao hơn tháng trước khoảng 20 nghìn đồng/chục. Cụ thể, dừa xiêm đỏ có giá khoảng 80 nghìn đồng/chục, dừa xiêm xanh có giá trên 65 nghìn đồng/chục. Với mức giá này, nhà vườn có lãi gần 30 nghìn đồng/chục.

Dừa xiêm đỏ hiện giá rất cao, nhà vườn phấn khởi

Giá dừa xiêm tăng cao là do đang vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu giải khát bằng nước dừa cao. Trong khi đó, vào thời điểm khô hạn năng suất giảm, dẫn đến tình trạng “cầu vượt cung”, khiến giá tăng.

Trái dừa xiêm đã được đưa đi xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới

Đối với dừa khô, giá cũng tăng nhẹ, ở mức khoảng 60 nghìn đồng/chục, lãi khoảng 10 nghìn đồng/chục. Vĩnh Long và Đồng Tháp hiện có diện tích vườn dừa lớn trong vùng ĐBSCL với hơn 140 nghìn ha; trong đó có khoảng 80 nghìn ha dừa xiêm. Thời gian qua, giá dừa biến động theo từng thời điểm do nhu cầu thị trường. Tại hai tỉnh này, nhiều doanh nghiệp đã đưa trái dừa tươi xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.