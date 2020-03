New Zealand công bố gói kích thích kinh tế trị giá 12,1 tỷ NZD

Trong cuộc họp Hạ viện New Zealand vào ngày 16/3, Chính phủ nước này đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 12,1 tỷ đô la New Zealand (NZD) để giúp nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Đây là gói kích thích kinh tế lớn nhất trong thời bình của New Zealand.

Trong gói kích thích kinh tế trị giá 12,1 tỷ NZD, chính phủ New Zealand sẽ chi 5,1 tỷ để hỗ trợ các doanh nghiệp bị giảm nguồn thu do dịch Covid-19 nhằm giúp các doanh nghiệp này tồn tại và trả lương cho nhân viên; 2,8 tỷ NZD sẽ được dành cho việc giảm thuế, giảm lãi xuất tiền vay của các doanh nghiệp; 2,8 tỷ NZD khác sẽ được dùng để thúc đẩy tiêu dùng thông qua việc cấp tiền cho những đối tượng về hưu và đang hưởng trợ cấp; 500 triệu NZD sẽ được cấp cho hệ thống y tế để tăng cường năng lực cho các đơn vị hồi sức cấp cứu; Và cuối cùng 600 triệu NZD sẽ được dành để hỗ trợ ngành hàng không duy trì các tuyến bay trong bối cảnh ngành này chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định, gói kích thích này sẽ giúp cho các doanh nghiệp tồn tại và tránh phải đóng cửa, qua đó giúp người dân không bị mất việc làm.

“Trong thời gian ngắn, chúng tôi đã xây dựng được Gói kích thích kinh tế vì người dân. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để làm sao giữ được việc làm cho mọi người trong khi các doanh nghiệp có thể chuẩn bị các kế hoạch cho tương lai trong tình trạng bình thường mới của New Zealand” - bà Jacinda Ardern nhấn mạnh.

Trong bối cảnh ngành du lịch dường như tê liệt hoàn toàn, nhiều ngành kinh tế khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề, gói kích thích kinh tế của Chính phủ New Zealand tương đương 4% GDP cho thấy nỗ lực lớn nhằm đưa nền kinh tế nước này thoát ra khỏi nguy cơ suy thoái vốn đang ngày một rõ ràng hơn./.