Ngắm những món trang sức triệu đô dành cho giới siêu giàu

Vòng cổ kim cương L` Incomparable trị giá 55 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Chiếc vòng cổ The Heart of the Ocean (Trái tim đại dương) trị giá 20 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Vòng cổ The Heart of the Kingdom (Trái tim của vương quốc) trị giá 14 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Chiếc vòng mặt kim cương vàng Leviev trị giá 10 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Vòng đính kim cương Christie`s trị giá 8,14 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Mrs. Winston là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp, trị giá 5,8 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Vòng cổ hồng ngọc Burmese của hãng Etcetera trị giá 6,4 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Dây chuyền kim cương của hãng Christie có giá 4,8 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Chiếc dây chuyền Marie Antoinette Necklace có giá 3,7 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist) Nhẫn mặt kim cương hồn Perfect Pink Diamond có giá 23,2 triệu USD (Ảnh: Therichest) Nhẫn kim cương Bvlgari Blue trị giá 15,7 triệu USD (Ảnh: Therichest) Đây là một món trang sức nổi tiếng của hãng Cartier, trị giá 27,4 triệu USD (Ảnh: Therichest) Vòng tay báo Wallis Simpson có giá 12,4 triệu USD (Ảnh: Therichest)./.

