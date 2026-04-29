  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ngân hàng thế giới dự báo giá năng lượng sẽ tăng 24% trong năm 2026

Thứ Tư, 10:47, 29/04/2026
VOV.VN - Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, giá năng lượng có thể tăng vọt 24% vào năm 2026, lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, trong khi giá cả hàng hóa nói chung được dự báo sẽ tăng 16%.

Trong báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới nhất được công bố hôm nay (29/4), Ngân hàng Thế giới cho biết, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz, nơi xử lý khoảng 35% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, đã gây ra cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất từ ​​trước đến nay, với mức giảm ban đầu trong nguồn cung dầu toàn cầu khoảng 10 triệu thùng mỗi ngày.

Ngân hàng thế giới dự báo giá năng lượng sẽ tăng 24% vào năm 2026. Ảnh KT

Dự báo giá phân bón sẽ tăng 31% vào năm 2026, chủ yếu do giá urê tăng 60%, trong khi giá các kim loại cơ bản, bao gồm nhôm, đồng và thiếc, dự kiến ​​sẽ đạt mức cao kỷ lục. Giá kim loại quý được dự báo sẽ tăng 42% do sự bất ổn địa chính trị .

Báo cáo cho biết, giá cả hàng hóa có thể tăng cao hơn nữa nếu xung đột leo thang hoặc gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài hơn dự kiến.

Nho Biền/VOV1
Tag: giá xăng dầu Ngân hàng Thế giới eo biển Hormuz khủng hoảng nguồn cung năng lượng
Petrolimex tiên phong triển khai xăng sinh học E10, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh
VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải, xăng sinh học E10 đang nổi lên như một giải pháp khả thi trong ngắn và trung hạn.

ĐHĐCĐ 2026 của Petrolimex: Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
VOV.VN - Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng ngày càng rõ nét, Petrolimex đặt mục tiêu vừa đảm bảo vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong cung ứng xăng dầu, vừa chủ động thích ứng, mở rộng không gian tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Giảm thuế xăng dầu về 0% - đòn bẩy bình ổn giá xăng dầu
VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế xăng dầu về 0%, áp dụng từ ngày 16/4 đến ngày 30/6. Đây là liều thuốc bổ với doanh nghiệp vận tải, kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả xăng dầu tăng chóng mặt thời gian qua.

