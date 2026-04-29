Ngân hàng thế giới dự báo giá năng lượng sẽ tăng 24% trong năm 2026

Trong báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới nhất được công bố hôm nay (29/4), Ngân hàng Thế giới cho biết, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz, nơi xử lý khoảng 35% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, đã gây ra cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất từ ​​trước đến nay, với mức giảm ban đầu trong nguồn cung dầu toàn cầu khoảng 10 triệu thùng mỗi ngày.

Ngân hàng thế giới dự báo giá năng lượng sẽ tăng 24% vào năm 2026. Ảnh KT

Dự báo giá phân bón sẽ tăng 31% vào năm 2026, chủ yếu do giá urê tăng 60%, trong khi giá các kim loại cơ bản, bao gồm nhôm, đồng và thiếc, dự kiến ​​sẽ đạt mức cao kỷ lục. Giá kim loại quý được dự báo sẽ tăng 42% do sự bất ổn địa chính trị .

Báo cáo cho biết, giá cả hàng hóa có thể tăng cao hơn nữa nếu xung đột leo thang hoặc gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài hơn dự kiến.