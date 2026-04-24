Giảm thuế xăng dầu về 0% - đòn bẩy bình ổn giá xăng dầu

Thứ Sáu, 18:20, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế xăng dầu về 0%, áp dụng từ ngày 16/4 đến ngày 30/6. Đây là liều thuốc bổ với doanh nghiệp vận tải, kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả xăng dầu tăng chóng mặt thời gian qua.

 

Từ đầu năm đến nay là giai đoạn khó khăn nhất đối với doanh nghiệp vận tải. Giá dầu có thời điểm lên đến 44.780 đồng/lít vào ngày 3/4. Tại thời điểm đó, chi phí nhiên liệu chiếm tới gần 70% giá thành vận tải khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề, càng chạy càng lỗ. Hiện tại, giá dầu đã hạ rất nhiều, nhưng chi phí nhiên liệu vẫn chiếm khoảng 50% tỷ trọng vận hành. Bên cạnh đó, giá xăng dầu vẫn liên tục biến động, đặt các doanh nghiệp vận tải trước áp lực sinh tồn rất lớn, buộc cộng đồng doanh nghiệp phải tối ưu hóa mọi nguồn lực, thậm chí phải tạm dừng hoạt động một số đầu xe để cắt lỗ.

Ông Đinh Hải Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng ví von, Nghị quyết giảm thuế xăng dầu về 0% như "liều thuốc bổ" giúp doanh nghiệp vận tải vượt qua khó khăn. “Chúng tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc kịp thời của Chính phủ. Việc triển khai Nghị quyết 19 nhằm ổn định giá nhiên liệu trong giai đoạn từ 16/4 đến 30/6 là một “liều thuốc” quý đối với doanh nghiệp lúc này, giúp chúng tôi tạo ra sự ổn định về dự báo giá, giúp doanh nghiệp mạnh dạn ký kết các đơn hàng vận chuyển dài hạn mà không quá lo sợ về sự đứt gãy dòng tiền do biến động giá dầu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất phấn khởi việc Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo việc giảm lãi suất huy động, qua đó hạ lãi suất cho vay và mở rộng dòng vốn cho nền kinh tế”, ông Tuấn nói.

giam thue xang dau ve 0 - don bay binh on gia xang dau hinh anh 1
Tăng cường quản lý và xử lý tình trạng găm hàng
giam thue xang dau ve 0 - don bay binh on gia xang dau hinh anh 2
Cửa hàng xăng dầu chủ động điều chỉnh giá bán khi có sự điều chỉnh giá từ Trung ương

Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực, 0h ngày 16/4, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh nhẹ, đặc biệt giá dầu giảm sâu. Phiên điều chỉnh giá trong ngày 23/4, xăng và dầu diezel tiếp tục giảm nhẹ, là tín hiệu tích cựu của thị trường nhiên liệu.

Bà Huỳnh Thị Minh Hương, Cửa hàng Trưởng Cửa hàng xăng dầu Thái Lộc, Công ty TNHH Thái Lộc, trên đường Trường Chinh, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, suốt thời gian qua, giá nhiên liệu liên tục biến động khiến đơn vị cũng khó khăn hơn. Theo bà Huỳnh Thị Minh Hương, việc đưa thuế xăng dầu về 0% không chỉ "cứu" doanh nghiệp vận tải mà cho toàn nền kinh tế.

“Đơn vị làm đầu mối cho một đơn vị nhập khẩu xăng dầu, người ta vẫn cung ứng đầy đủ xăng dầu đầy đủ để đơn vị phân phối lại. Đối với Nghị quyết này giúp các doanh nghiệp vận tải bớt được giá thành đầu vào, chi phí về nhiên liệu đầu vào cho doanh nghiệp. Nghị quyết này trong giai đoạn hiện nay làm cho giá xăng dầu không tăng quá. Nghị quyết này đưa mức thuế về 0% góp phần nhiều trong bình ổn giá, giá có thể chấp nhận được”, bà Hương bày tỏ.

giam thue xang dau ve 0 - don bay binh on gia xang dau hinh anh 3
Thuế xăng dầu về 0% giúp bình ổn giá xăng dầu, doanh nghiệp vận tải vui mừng
giam thue xang dau ve 0 - don bay binh on gia xang dau hinh anh 4
Ngày 16/4, Nghị quyết giảm thuế xăng dầu về 0% chính thức có hiệu lực

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 136 đơn vị kinh doanh xăng dầu (bao gồm các đầu mối và cửa hàng bán lẻ). Ông Đỗ Chí Công, Trưởng phòng quản lý Doanh nghiệp số 1, Thuế thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc áp dụng mức thuế 0% sẽ làm giảm đáng kể số thu ngân sách của thành phố từ lĩnh vực này trong ngắn hạn. Từ nay đến hết tháng 6, ước tính giảm 500 tỷ đồng từ nguồn thu thuế xăng dầu của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, về dài hạn sẽ góp phần ổn định sản xuất, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp sản xuất và các lĩnh vực khác phát triển bền vững, ổn định nguồn thu lâu dài. 

Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến túi tiền của người dân. Khi doanh nghiệp giảm được chi phí, duy trì sản xuất kinh doanh, tổng hòa chung sẽ tạo ra nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại phí khác, bù đắp lại phần thâm hụt tạm thời. Theo ông Đỗ Chí Công, Thuế thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, trục lợi chính sách.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế thành phố Đà Nẵng cũng đã có những giải pháp triển khai. Đối với việc giám sát hóa đơn điện tử thì cán bộ quản lý trực tiếp khai thác dữ liệu từ hệ thống hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại thời điểm có biến động về giá xăng dầu nhằm phát hiện rủi ro về việc thời điểm lập hóa đơn, giá bán cũng như ghi nhận doanh thu. Trường hợp phát hiện rủi ro thì lập danh sách doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra thuế tại kho hàng hoặc các cửa hàng bán lẻ. Cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường và Sở Công Thương tăng cường kiểm tra đột xuất các cửa hàng bán lẻ. Kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, trục lợi chính sách hoặc chậm trễ trong việc giảm giá bán”, ông Công nói.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Giá xăng dầu liên tục tăng, ngư dân miền Trung chồng chất khó khăn
VOV.VN - Giá xăng, dầu tăng cao, chi phí hoạt động lớn khiến nhiều ngư dân không dám cho tàu vươn khơi.

VOV.VN - Giá xăng, dầu tăng cao, chi phí hoạt động lớn khiến nhiều ngư dân không dám cho tàu vươn khơi.

Vượt áp lực giá xăng dầu, ngư dân và ngành vận tải Quảng Ngãi duy trì hoạt động
VOV.VN - Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Ngư dân và các doanh nghiệp vận tải tại tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động khắc phục khó khăn, điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để duy trì hoạt động.

VOV.VN - Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Ngư dân và các doanh nghiệp vận tải tại tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động khắc phục khó khăn, điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để duy trì hoạt động.

Ngư dân miền Trung tìm giải pháp tiết kiệm xăng dầu, tiếp tục vươn khơi
VOV.VN - Giá dầu tăng cao những ngày qua khiến ngư dân các tỉnh miền Trung dè dặt khi ra khơi. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư thêm tiền lắp đặt thiết bị trợ lái để tiết kiệm nhiên liệu.

