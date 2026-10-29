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Ngành dầu khí Việt Nam trước bài toán tăng trưởng khi các mỏ chủ lực suy giảm

Thứ Năm, 17:44, 29/10/2026
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VOV.VN - Nhiều mỏ dầu khí chủ lực suy giảm sản lượng, biến động địa chính trị và áp lực giảm phát thải đặt ngành dầu khí Việt Nam trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Chiều 29/10, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy cho biết, Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới với mục tiêu duy trì tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng sơ cấp gia tăng. Năng lượng và công nghiệp dầu khí giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô.

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Ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phát biểu khai mạc Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”.

Tuy nhiên, ngành Dầu khí Việt Nam cũng đang đứng trước những thử thách chưa từng có, khi nhiều mỏ chủ lực đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên sau nhiều thập kỷ khai thác, biến động địa chính trị toàn cầu diễn biến khó lường, cùng với đó là áp lực thực hiện cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đặt ra bài toán cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm nguồn cung trước mắt và định hướng phát triển bền vững lâu dài.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, luật mới có 5 nhóm thay đổi quan trọng: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng thu hút đầu tư; phát triển dịch vụ dầu khí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Còn Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Kinh tế Ngành và Địa phương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng, Petrovietnam cần tái cấu trúc toàn diện, khai thác hiệu quả tài nguyên còn lại, phát triển năng lượng công nghệ cao, phát thải thấp, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng và thúc đẩy kinh tế biển. Đồng thời, ứng dụng tự động hóa, bảo trì dự đoán và trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh sẽ góp phần phòng ngừa rủi ro vận hành, tối ưu hóa vòng đời tài sản.

Đây là những yêu cầu quan trọng để ngành dầu khí nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với quá trình chuyển dịch năng lượng và hướng tới tăng trưởng bền vững.

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Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

VOV.VN - Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Ánh Phương/VOV.VN
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