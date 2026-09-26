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Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả

Thứ Bảy, 08:17, 26/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 được Quốc hội Khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 (gọi là Luật Dầu khí).

Để triển khai thi hành Luật Dầu khí kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí (Kế hoạch) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các nhà thầu dầu khí, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật Dầu khí.

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(Ảnh minh họa)

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Dầu khí, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Dầu khí trên phạm vi cả nước.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Dầu khí

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, phối hợp với Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dầu khí cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, các nhà thầu dầu khí có liên quan, đặc biệt là các đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình truyền thông, phổ biến; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các chuyên mục, chương trình, bản tin, báo in, báo điện tử trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên: quý IV năm 2026 và năm 2027.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định của Luật Dầu khí

Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định của Luật Dầu khí thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công.

Đồng thời, căn cứ kết quả rà soát chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật. Thời gian thực hiện: quý IV năm 2026.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí (thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Dầu khí và các sửa đổi, bổ sung). Thời hạn trình: tháng 12/2026.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (thay thế Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP). Thời hạn trình: quý I năm 2027.

PV/VOV.VN
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