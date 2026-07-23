Ngành gỗ tăng tốc chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD

Chiều 23/7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nguyên liệu bền vững cho ngành gỗ chế biến sâu”, nhằm tìm giải pháp cho các điểm nghẽn trong phát triển vùng nguyên liệu.

Diễn đàn “Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nguyên liệu bền vững cho ngành gỗ chế biến sâu”

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch VCCI cho biết, sau gần 3 thập kỷ phát triển, ngành chế biến gỗ Việt Nam đã trở thành ngành xuất khẩu chủ lực với kim ngạch hơn 17 tỷ USD vào năm 2025, đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á. Đây là nền tảng để ngành hướng tới phát triển hiện đại và bền vững.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, dư địa tăng trưởng thời gian tới sẽ không còn đến từ mở rộng quy mô mà phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, năng suất và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn mới. Các yêu cầu về chống mất rừng, giảm phát thải các-bon, truy xuất nguồn gốc và tiêu dùng xanh đang tạo sức ép buộc ngành thay đổi.

Ông Nghĩa nhấn mạnh, việc tiếp tục phát triển theo chiều rộng dựa vào nguyên liệu nhập khẩu và sinh khối ngắn hạn không còn phù hợp. Ngành cần chuyển sang lâm nghiệp bền vững, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cấp chuỗi giá trị và tối ưu hiệu quả trên mỗi hecta rừng.

Ông Ngô Sỹ Hoài - Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng, nếu trước đây ngành tập trung mở rộng diện tích rừng trồng, thì giai đoạn tới cần nâng cao chất lượng gỗ và giá trị trên mỗi mét khối. Mục tiêu là tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng diện tích thông qua phát triển rừng gỗ lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chế biến sâu.

Còn bà Bùi Thị Nha Trang - Quản lý bộ phận Chứng nhận các tiêu chuẩn bền vững, Control Union Việt Nam nhận định, thương mại lâm sản toàn cầu đang chuyển từ “dựa trên niềm tin” sang “dựa trên bằng chứng”. Doanh nghiệp phải chứng minh tính hợp pháp của nguyên liệu, đồng thời đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, quản lý rừng và kiểm soát phát thải trong toàn chuỗi.

Các chuyên gia cho rằng, phát triển bền vững ngành gỗ không chỉ là mở rộng diện tích rừng trồng mà cần tập trung nâng cao chất lượng nguyên liệu, đổi mới công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch. Đây là nền tảng để ngành gỗ Việt Nam giữ vững vị thế xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.