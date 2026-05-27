Ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long thiếu nguồn nguyên liệu đất sét để sản xuất

Thứ Tư, 18:11, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long đang đối mặt với việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nguyên liệu đất sét, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh.

Nghề sản xuất gạch ngói ở Vĩnh Long hình thành từ đầu Thế kỷ XIX tại khu vực Nam sông Cổ Chiên. Đến giữa Thế kỷ XX, toàn tỉnh có 39 lò hoạt động; bước sang Thế kỷ XXI, số lượng lò gạch tăng mạnh lên khoảng 2.300 lò. Riêng ngành sản xuất gốm mỹ nghệ tuy ra đời muộn hơn, vào năm 1983, nhưng đã phát triển mạnh từ năm 1997, thu hút trên 12.000 lao động tham gia sản xuất.

Nhờ mẫu mã đa dạng, sản phẩm gốm Vĩnh Long đã xuất khẩu đến nhiều thị trường khó tính trên thế giới với sản lượng hằng năm gần 50 triệu sản phẩm, doanh thu bình quân khoảng 700 tỷ đồng. “Gốm đỏ Vĩnh Long” dần trở thành thương hiệu đặc trưng, góp phần tạo dựng vị thế cho ngành thủ công mỹ nghệ của địa phương trên thị trường quốc tế.

Làng nghề sản xuất gạch gốm Vĩnh Long nổi tiếng khu vực ĐBSCL

Tuy nhiên, hiện nay ngành gốm mỹ nghệ của tỉnh đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu đất sét nghiêm trọng. Theo Hiệp hội Gạch gốm mỹ nghệ Vĩnh Long, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất gốm đang gặp khó khăn về nguồn đất sét phục vụ sản xuất, buộc phải tạm ngưng nhận đơn hàng mới. Trên 50% doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động, đối mặt nguy cơ đền bù hợp đồng, mất thị trường xuất khẩu và đóng cửa.

Tình trạng khan hiếm nguyên liệu không chỉ khiến hoạt động sản xuất bị đình trệ mà còn ảnh hưởng đến các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển du lịch làng nghề, đồng thời làm lãng phí nguồn lực đầu tư máy móc, thiết bị từ các đề án khuyến công đã triển khai trước đó.

Nguyên liệu sản xuất gốm mỹ nghệ là đất sét

Trước thực trạng này, bà Đoàn Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hiệp hội Gạch gốm mỹ nghệ Vĩnh Long đã có văn bản, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương ưu tiên, xác nhận đăng ký thu hồi đất sét dôi dư theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, nhằm giúp doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu duy trì sản xuất tối thiểu.

Hiệp hội cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá và xây dựng phương án quản lý về địa chất và khoáng sản” để sớm có cơ sở pháp lý cho việc quy hoạch, khai thác đất sét bền vững. Đề xuất sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quy trình khai thác đất sét thí điểm theo quy mô công nghiệp, tạo điều kiện để ngành gốm mỹ nghệ Vĩnh Long chủ động nguồn nguyên liệu lâu dài, duy trì sản xuất và giữ vững thương hiệu gốm đỏ truyền thống của địa phương.

Vực dậy "Vương quốc gốm đỏ" ở Vĩnh Long

VOV.VN - Làng nghề làm gạch gốm ở Vĩnh Long được hình thành cách đây hơn 100 năm, tập trung nhiều ở huyện Mang Thít. Vào khoảng những năm 1980 nghề sản xuất gạch gốm ở Vĩnh Long phát triển mạnh, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên hiện nay việc sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Vĩnh Long đã và đang tìm hướng đi mới cho làng nghề này.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Tag: nghề gốm vĩnh long nguyên liệu làm gốm sản xuất xuất khẩu gốm
Vĩnh Long chính thức khai mạc “Festival gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh lần I”
VOV.VN - Sau thời gian chuẩn bị, tối nay 16/11 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc “Festival gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh lần I”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Vương quốc gạch gốm đỏ Vĩnh Long chuẩn bị tổ chức Festival

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long hiện đang chuẩn bị tổ chức Festival Gạch gốm đỏ- Kinh tế xanh. Đây là sự kiện lớn của tỉnh, lần đầu tổ chức, diễn ra từ ngày 16-23/11. Sự kiện nhằm quảng bá, xúc tiến những tiềm năng, lợi thế khai thác du lịch của làng nghề sản xuất gạch, gốm Mang Thít - một làng nghề nổi tiếng, độc đáo trong khu vực ĐBSCL.

Vĩnh Long khai mạc con đường nghệ thuật gốm đỏ

VOV.VN - Sáng 11/9, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc "Con đường nghệ thuật gốm đỏ Vĩnh Long" năm 2023. Đây cũng là dịp để quảng bá đến người dân trong và ngoài tỉnh, du khách quốc tế về tác phẩm, sản phẩm gốm đỏ Vĩnh Long.

Độc bản gốm “Long Mã” và nghệ thuật vẽ vàng kim mang tài lộc đón xuân 2026

VOV.VN - Không chỉ là sản phẩm gốm sứ thông thường, linh vật ngựa Bát Tràng chào xuân Bính Ngọ 2026 là kết tinh di sản và sáng tạo độc bản. Nổi bật với tác phẩm “Long Mã” và nghệ thuật vẽ vàng kim quý tộc, mỗi sản phẩm mang vẻ đẹp sang trọng, gửi gắm khát vọng thịnh vượng, hanh thông năm mới.

Nghệ sĩ – nghệ nhân: Khi cái bắt tay mở ra tinh thần mới cho gốm Việt

VOV.VN - Tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề quốc tế 2025 vừa diễn ra, những sản phẩm gốm mang dấu ấn mới mẻ bởi sự hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần đương đại. Nhờ sự kết hợp giữa họa sĩ, kiến trúc sư và nghệ nhân, gốm Việt hiện lên tinh tế hơn, hiện đại hơn và giàu khả năng vươn ra quốc tế.

