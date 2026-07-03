Ngành Thuế thu ngân sách 6 tháng vượt 1,38 triệu tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán năm

Thông tin tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 tổ chức chiều nay 3/7, đại diện Cục Thuế cho biết, năm 2026, Quốc hội giao dự toán thu ngân sách cho cơ quan Thuế là 2.242.966 tỷ đồng; trong đó thu từ dầu thô 43.000 tỷ đồng, thu nội địa 2.199.966 tỷ đồng (thu thuế, phí nội địa 1.558.740 tỷ đồng). Theo Cục Thuế, với việc tập trung rà soát nguồn thu và đôn đốc thu nộp ngân sách, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.330 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt trên 30.970 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 25,6% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt trên 1.351.350 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 16,4% cùng kỳ; trong đó thu thuế, phí nội địa ước đạt 993.820 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 26,3% cùng kỳ, loại trừ gia hạn ước tăng 14,7% so cùng kỳ.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý, khu vực sản xuất - kinh doanh tiếp tục là động lực chính của ngân sách khi đóng góp gần 55% tổng thu, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Kết quả 6 tháng đầu năm có 10/20 khoản thu, sắc thuế và 20/34 địa phương đạt khá so dự toán; có 11/20 khoản thu, sắc thuế và 32/34 địa phương tăng trưởng so cùng kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) cả năm 2026.

Thu thương mại điện tử tăng hơn 44%

Bên cạnh kết quả thu ngân sách, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách quản lý và chuyển đổi số. 6 tháng đầu năm cơ quan thuế đã tiếp nhận 1,98 triệu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nộp điện tử, tăng 164% so cùng kỳ, trong đó 95% tờ khai có đề nghị hoàn được lập trên cơ sở tờ khai gợi ý. Ngành Thuế triển khai thu nộp theo mã định danh khoản phải nộp (ID) và Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Đối với hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), đến cuối tháng 6 năm 2026, cơ quan thuế đã ban hành 8.603 quyết định hoàn với tổng số tiền hoàn 78.860 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, tăng 19% cùng kỳ.

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chuyển mạnh sang mô hình quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử, dòng tiền, dữ liệu ngân hàng và thông tin liên ngành. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện 26.293 cuộc kiểm tra, với tổng số kiến nghị xử lý 34.258 tỷ đồng, gồm 12.342 tỷ đồng tăng thu, 1.107 tỷ đồng giảm khấu trừ và 20.809 tỷ đồng giảm lỗ.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tăng cường phối hợp liên ngành với công an, hải quan, ngân hàng, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Lũy kế đến hết tháng 6/2026, số nợ thuế thu hồi ước đạt 52.625 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ 44.251 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ 8.374 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế còn ở mức cao do khó khăn dòng tiền, nợ tiền sử dụng đất/tiền thuê đất của một số dự án lớn, nợ chờ điều chỉnh, nợ sai/nợ ảo và tình trạng người nộp thuế bỏ địa chỉ chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm đạt gần 167.900 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Trong đó, 259 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử, với số thu hơn 12.500 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán và tăng 119% so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế

Theo Cục Thuế, công tác quản lý hộ kinh doanh đang chuyển mạnh từ phương thức khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu, hóa đơn điện tử, dòng tiền và ứng dụng eTax Mobile, với phương châm hỗ trợ "cầm tay chỉ việc".

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 315.260 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 56% so với ngày 31/12/2025.

Đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng số tờ khai của hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp là 647.983 tờ khai, trong đó 586.857 tờ khai đúng hạn (đạt 98,1%). Tỷ lệ nộp bằng phương thức điện tử đạt 99,54%; tổng số thuế đã kê khai là 5.859 tỷ đồng. Đồng thời, 95% hộ kinh doanh đã thông báo thành công số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

Hiện có 2,72 triệu hộ, cá nhân kinh doanh, tương đương 86%, đang sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Bên cạnh đó, đã có 96/99 ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn thành kết nối cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế.

Hàng loạt điểm mới về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ hôm nay 1/7 VOV.VN - Luật Thuế thu nhập cá nhân mới có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh, cách tính thuế và các khoản được khấu trừ, tác động trực tiếp đến hàng triệu người nộp thuế từ hôm nay 1/7.



Ngành Thuế xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, có 99,4% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 1,06 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với 11,5 triệu hồ sơ đã tiếp nhận. Các doanh nghiệp đã thực hiện 2,68 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền nộp ngân sách trên 753.680 tỷ đồng.

Số tài khoản thuế điện tử cá nhân lũy kế đạt 17,7 triệu (riêng 2026 có 4 triệu tài khoản mới). Ứng dụng eTax Mobile ghi nhận 15,3 triệu lượt sử dụng và 23,7 triệu giao dịch với tổng số tiền nộp thành công 42.279 tỷ đồng. Hiện Cục Thuế cung cấp 137 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 136/137 đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với hóa đơn điện tử (HĐĐT), lũy kế đến thời điểm báo cáo, hệ thống đã tiếp nhận, xử lý hơn 26,7 tỷ hóa đơn; riêng 6 tháng đầu năm 2026 tiếp nhận, xử lý hơn 5,83 tỷ hóa đơn. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có 570.136 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký với gần 7,9 tỷ hóa đơn; riêng năm 2026 có thêm 195.846 cơ sở với gần 2,8 tỷ hóa đơn.

Về hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiếp nhận 1,98 triệu tờ khai quyết toán thuế TNCN điện tử, trong đó, 1,66 triệu tờ khai có đề nghị hoàn. Hệ thống xác định 1,64 triệu hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động với tổng số tiền 8.185 tỷ đồng (đạt 98,6% qua tờ khai gợi ý); đã ban hành 1,5 triệu lệnh hoàn (chiếm 98% số hồ sơ phải xử lý) và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn 7.306 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2025, số hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động tăng 550% (gấp hơn 5 lần), thể hiện bước đột phá về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động và số tiền hoàn.