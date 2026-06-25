Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8671/BTC-CST gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam để xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Theo Bộ Tài chính, nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn liên quan đến giá xăng dầu, thời gian qua Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thuế hỗ trợ thị trường.

Đề xuất kéo dài giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9 để ổn định thị trường. (Ảnh minh họa: KT)

Trong đó có Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay; Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu; cùng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định hiện hành, Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 6/6/2026 của Chính phủ, đề xuất của Bộ Công Thương tại Công văn số 4358/BCT-TTTN ngày 12/6/2026 và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu; đồng thời kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026.

Dự thảo quy định nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/9/2026.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, dự thảo nêu rõ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự thảo cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo và gửi về Bộ trước ngày 26/6/2026 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ.

Theo cơ quan này, xung đột tại Trung Đông thời gian qua đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Dù giá dầu thế giới đã hạ nhiệt khi hoạt động vận tải qua khu vực được khôi phục, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với trước thời điểm xảy ra xung đột.

Giá xăng dầu hôm nay 25/6: Giá dầu giảm khi các tàu chở dầu rời eo biển Hormuz VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu ngày 25/6, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần bình thường trở lại sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu bán lẻ đã giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 18/6, xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng. Tuy nhiên, giá xăng E10 và E5 vẫn cao hơn trước thời điểm xung đột lần lượt khoảng 9,2% và 5,9%. Trong khi đó, giá dầu diesel vẫn tăng từ 23,86% đến 33,84% so với trước đây.

Bộ Tài chính nhận định, nguy cơ xung đột tái diễn vẫn hiện hữu, có thể tiếp tục tác động đến thị trường dầu mỏ thế giới. Ngoài ra, phần lớn lượng xăng dầu đang lưu thông trong nước được nhập khẩu hoặc dự trữ từ thời điểm giá cao, trong khi nguồn hàng theo mặt bằng giá mới cần thêm thời gian để vận chuyển và đưa ra thị trường.

Việc tiếp tục duy trì các chính sách giảm thuế được đề xuất trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xăng dầu là mặt hàng đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực như vận tải, logistics, khai thác thủy sản, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng dân sinh. Nếu các sắc thuế được khôi phục ngay về mức trước thời điểm áp dụng chính sách hỗ trợ, giá bán lẻ xăng dầu có thể tăng, tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất, đời sống người dân và mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Theo tính toán, việc tiếp tục áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0%, thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đến hết tháng 9/2026 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.400 tỷ đồng trong 3 tháng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đánh giá chính sách này sẽ góp phần ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu từ các thị trường ngoài ASEAN, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.