Ngành Thủy sản đặt mục tiêu đánh bắt 2.106 tấn vụ cá Nam 2019

Chiều 31/3, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2018-2019 và triển khai kế hoạch khai thác cá vụ Nam năm 2019.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NNPT&NT phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc năm 2018-2019 đạt 1.589 tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Thị trường tiêu thụ, giá nhiên liệu tương đối ổn định, thu nhập của ngư dân từng bước tăng lên đã tạo động lực cho ngư dân yên tâm bám biển. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân, tình trạng tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển các nước cơ bản chấm dứt.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra những hạn chế như cường lực khai thác vượt quá khả năng nguồn lợi thủy sản; số lượng tàu cá loại nhỏ khai thác ven bờ còn nhiều, việc chuyển đổi cơ cấu nghề trong khai thác hải sản còn chậm. Việc xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại cảng cá còn gặp khó khăn do chưa hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu; hệ thống, tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát nghề cá còn yếu, không đồng bộ... cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá cả đầu ra.



Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản cho biết, trong vụ cá Nam trong thời gian tới để đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 10,5 tỷ USD thì đối với nuôi trồng thủy sản vẫn phải phát triển hai đối tượng tôm và cá tra, đặc biệt là định hướng nuôi ở vùng biển xa và triển khai các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban EC, tổ chức lại khai thác đặc biệt là ở vùng khơi, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực khai thác chế biến bảo quản sau thu hoạch theo chỗi để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm khai thác.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho rằng cần phải áp dụng những quy định về thực hành sản xuất tốt, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm để làm sao giảm được thất thoát sau thu hoạch, đồng thời cũng đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng các quy định của Việt Nam, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong nước cũng như đáp ứng được các quy định của các nước nhập khẩu để phát triển xuất khẩu./.



PV/VOV-Đông Bắc

