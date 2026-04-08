Ngao chết hàng loạt ở xã ven biển Hưng Yên

Thứ Tư, 11:20, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại một số khu vực bãi triều xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên), hiện tượng ngao chết hàng loạt, có hộ thiệt hại hơn 80%.

Theo Ủy ban nhân dân xã Nam Cường, toàn xã hiện có gần 1.100ha bãi triều nuôi ngao. Thống kê sơ bộ cho thấy, ngao chết có tỷ lệ khoảng 10-15% tổng diện tích nuôi trồng toàn xã. Đáng chú ý, tại một số hộ nuôi có tỷ lệ ngao chết hơn 80%.

ngao chet hang loat o xa ven bien hung yen hinh anh 1
Ngao chết hàng loạt ở xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên)

Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt có thể do điều kiện thời tiết. Khi nước xuống cạn, gặp trời nắng, ngao bị sốc mặn hoặc sốc nhiệt.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Cường cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp Chi cục Biển và Thủy sản cùng Đồn Biên phòng Cửa Lân rà soát thực tế và lấy mẫu xét nghiệm để sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời đôn đốc các hộ nuôi triển khai ngay các biện pháp vệ sinh bãi triều, bảo đảm thu gom vỏ ngao chôn lấp đúng quy định để bảo vệ nguồn nước

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nuôi thả vào thời điểm này, chỉ bắt đầu vụ mới khi môi trường đã thực sự an toàn.

 

Ngọc Hòa/VOV.VN
Khánh Hòa mở hướng nuôi biển, phát triển nghề cá bền vững
Khánh Hòa mở hướng nuôi biển, phát triển nghề cá bền vững

Khánh Hòa mở hướng nuôi biển, phát triển nghề cá bền vững

Khánh Hòa mở hướng nuôi biển, phát triển nghề cá bền vững

VOV.VN - Hôm nay (1/4) – Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của ngành kinh tế gắn liền với biển đảo. Tại Khánh Hòa, nhiều mô hình nuôi biển công nghệ cao đang được triển khai, mở ra hướng đi mới cho nghề cá, từng bước hình thành ngành thủy sản hiện đại và bền vững.

Làng nuôi cá chép đỏ ở Quảng Trị nhộn nhịp trong ngày cúng ông Công, ông Táo
Làng nuôi cá chép đỏ ở Quảng Trị nhộn nhịp trong ngày cúng ông Công, ông Táo

Làng nuôi cá chép đỏ ở Quảng Trị nhộn nhịp trong ngày cúng ông Công, ông Táo

Làng nuôi cá chép đỏ ở Quảng Trị nhộn nhịp trong ngày cúng ông Công, ông Táo

VOV.VN - Cận ngày 23 tháng Chạp (cúng ông Công, ông Táo), làng nuôi cá chép đỏ xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ) trở nên nhộn nhịp. Sau nhiều tháng cần mẫn chăm sóc, đây là lúc bà con thu hoạch “vụ cá Tết”, cung cấp cá chép đỏ cho thị trường Quảng Trị và nhiều tỉnh, thành khác.

Nuôi cá lồng bè ở các đảo Tây Nam: Hướng phát triển kinh tế hiệu quả
Nuôi cá lồng bè ở các đảo Tây Nam: Hướng phát triển kinh tế hiệu quả

Nuôi cá lồng bè ở các đảo Tây Nam: Hướng phát triển kinh tế hiệu quả

Nuôi cá lồng bè ở các đảo Tây Nam: Hướng phát triển kinh tế hiệu quả

VOV.VN - Trên vùng biển Tây Nam, nghề nuôi cá trong lồng bè phát triển tại các đảo Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Đốc, Thổ Chu... Với sự chăm chỉ và cách làm sáng tạo của ngư dân, những lồng bè nuôi cá trên biển đang là bệ phóng giúp họ giàu và góp phần vào việc phát triển kinh tế, gìn giữ chủ quyền biển đảo của đất nước.

