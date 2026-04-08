Ngao chết hàng loạt ở xã ven biển Hưng Yên

Theo Ủy ban nhân dân xã Nam Cường, toàn xã hiện có gần 1.100ha bãi triều nuôi ngao. Thống kê sơ bộ cho thấy, ngao chết có tỷ lệ khoảng 10-15% tổng diện tích nuôi trồng toàn xã. Đáng chú ý, tại một số hộ nuôi có tỷ lệ ngao chết hơn 80%.

Ngao chết hàng loạt ở xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên)

Theo người dân địa phương, nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt có thể do điều kiện thời tiết. Khi nước xuống cạn, gặp trời nắng, ngao bị sốc mặn hoặc sốc nhiệt.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Cường cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp Chi cục Biển và Thủy sản cùng Đồn Biên phòng Cửa Lân rà soát thực tế và lấy mẫu xét nghiệm để sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời đôn đốc các hộ nuôi triển khai ngay các biện pháp vệ sinh bãi triều, bảo đảm thu gom vỏ ngao chôn lấp đúng quy định để bảo vệ nguồn nước

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nuôi thả vào thời điểm này, chỉ bắt đầu vụ mới khi môi trường đã thực sự an toàn.