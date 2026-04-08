Nhộn nhịp vào mùa đánh bắt “lộc sông” ở Hưng Yên

Thứ Tư, 07:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm là mùa thu hoạch cá mòi ở Hưng Yên. Cá mòi có vị thịt thơm ngon, béo ngậy và có trứng, được ví như "lộc sông".

Những ngày này, dọc sông Hồng chảy qua phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên lại bước vào mùa rộn ràng nhất trong năm - mùa cá mòi.

Mùa cá mòi thường bắt đầu từ tháng cuối Giêng, chính vụ trùng với thời điểm hoa gạo nở đỏ ven sông. Mùa khai thác kéo dài khoảng hai tháng, kết thúc vào tháng 3 âm lịch.

nhon nhip vao mua danh bat loc song o hung yen hinh anh 1
Từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm là mùa thu hoạch cá mòi ở Hưng Yên.

Ông Trần Văn Chính ở xã Nam Sang (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã đi đánh cá mòi từ sáng sớm tới chiều tối, miệt mài với nghề gắn bó cả đời. Dù đã 73 tuổi, ông vẫn còn khá khỏe mạnh; mỗi ngày đánh bắt cho thu nhập khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy thuộc vào may rủi của nghề chài lưới.

nhon nhip vao mua danh bat loc song o hung yen hinh anh 2
Ông Trần Văn Chính ở xã Nam Sang (tỉnh Ninh Bình) sang Hưng Yên đi đánh cá mòi từ sáng sớm tới chiều tối.

Do sản lượng cá mòi năm nay giảm nên giá bán có tăng, dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg tại bến. Sau khi đưa về chợ, cá được phân loại; loại cá to (khoảng 10 con/kg) được cung cấp cho nhà hàng hoặc vận chuyển đi các tỉnh, thành phố; cá nhỏ hơn được bán cho người tiêu dùng hoặc chế biến thành chả cá mòi.

nhon nhip vao mua danh bat loc song o hung yen hinh anh 3
Mỗi ngày đánh bắt cho thu nhập khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Là người nhiều năm thu mua cá mòi để chế biến và tiêu thụ, chị Trần Thị Trang, số 4 Nguyễn Thiện Thuật (phường Phố Hiến), cho biết trước đây cá mòi thường được rán giòn để ăn. Tuy nhiên, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, chị đã chọn cá to, béo để kho và bán ra thị trường. Sản phẩm cá mòi kho dân dã được nhiều người ưa chuộng, coi như một đặc sản.

nhon nhip vao mua danh bat loc song o hung yen hinh anh 4
Chị Trần Thị Trang chế biến cá mòi.

Ngoài ra, cá còn được ướp nghệ, đóng gói hút chân không, ướp lạnh để thuận tiện cho việc tiêu thụ và làm quà biếu. Nhờ đó, mỗi vụ cá mòi, chị tiêu thụ được vài tạ cá, góp phần tăng thu nhập.

nhon nhip vao mua danh bat loc song o hung yen hinh anh 5
Mùa cá mòi mang lại sinh kế cho người dân sinh sống ven sông Hồng tại Hưng Yên.

Từ một món ăn dân dã của cư dân ven sông, cá mòi nay đã trở thành đặc sản mang dấu ấn riêng của vùng đất Phố Hiến. Là loại cá tự nhiên, cá mòi được đánh giá khá sạch, giàu canxi, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Giữa dòng chảy bền bỉ của sông Hồng, mùa cá mòi không chỉ mang lại sinh kế mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, lao động và ký ức của một vùng quê trù phú.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tag: Mùa cá mòi sông Hồng Đặc sản cá mòi Phố Hiến Ngư dân Hưng Yên đánh bắt Giá cá mòi 30-50 nghìn/kg Mùa hoa gạo cá mòi
Giá nhiên liệu tăng cao: Ngư dân Nam Trung bộ xoay xở giữ nhịp vươn khơi
VOV.VN - Giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí mỗi chuyến biển của ngư dân Nam Trung bộ tăng mạnh. Đối mặt nhiều khó khăn, ngư dân đang tìm cách tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất để duy trì sinh kế và tiếp tục vươn khơi bám biển.

Xăng dầu tăng giá, ngư dân gánh nặng chi phí chuyến biển
VOV.VN - Đang giữa vụ đánh bắt nhưng hàng trăm tàu cá của Đắk Lắk đang phải neo bến. Nguyên nhân là giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian gân đây đã đẩy chi phí chuyển biển tăng lên rất cao, nếu ra khơi, ngư dân không thể bù đắp được phí tổn. Bài toán khó một lần nữa đang đặt ra cho nghề đánh bắt xa bờ.

Ruốc biển vào mùa, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày
VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán 2026, khi nhiều địa phương ven biển bước vào vụ đánh bắt xa bờ đầu năm, ngư dân các xã ven biển miền Trung lại đón tin vui khi liên tiếp trúng đậm ruốc biển gần bờ.

