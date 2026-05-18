中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An khởi công dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Thứ Hai, 19:25, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Dự lễ khởi công có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

nghe an khoi cong du an cao toc vinh - thanh thuy hinh anh 1
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thủy. (Ảnh: Minh Châu).

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An; được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

Điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255 ngày 11/12/2025. Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane (Lào), đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở đầu quá trình triển khai công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực; góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

nghe an khoi cong du an cao toc vinh - thanh thuy hinh anh 2
Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khởi công.(Ảnh: Minh Châu)

Tỉnh Nghệ An cũng cam kết tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cam kết kiểm soát chặt chất lượng, tiến độ; đồng thời từng bước đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong điều hành dự án, quản lý dữ liệu, kiểm soát khối lượng, chất lượng, an toàn và hiệu quả thi công.

nghe an khoi cong du an cao toc vinh - thanh thuy hinh anh 3
Máy móc phương tiện được huy động tham gia lễ khởi công. (Ảnh: Minh Châu)

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: nghệ an cao tốc vinh - thanh thủy dự án
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi công cao tốc Sơn La - Điện Biên vào tháng 10 năm nay?
Khởi công cao tốc Sơn La - Điện Biên vào tháng 10 năm nay?

VOV.VN - Đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang dài khoảng 48,3 km, tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ tạo tiền đề phát triển mạng lưới cao tốc liên vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc.

Khởi công cao tốc Sơn La - Điện Biên vào tháng 10 năm nay?

Khởi công cao tốc Sơn La - Điện Biên vào tháng 10 năm nay?

VOV.VN - Đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang dài khoảng 48,3 km, tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ tạo tiền đề phát triển mạng lưới cao tốc liên vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc.

Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao
Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị từ mặt bằng đến an ninh, sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao

Lào Cai hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị từ mặt bằng đến an ninh, sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Cắt khối lượng nhà thầu thi công “ì ạch” tại cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Cắt khối lượng nhà thầu thi công “ì ạch” tại cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

VOV.VN - Các nhà thầu yếu kém sẽ bị cắt khối lượng, giao phần việc còn lại cho đơn vị có năng lực để đẩy nhanh tiến độ toàn dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau theo đúng tiến độ.

Cắt khối lượng nhà thầu thi công “ì ạch” tại cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Cắt khối lượng nhà thầu thi công “ì ạch” tại cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

VOV.VN - Các nhà thầu yếu kém sẽ bị cắt khối lượng, giao phần việc còn lại cho đơn vị có năng lực để đẩy nhanh tiến độ toàn dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau theo đúng tiến độ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp