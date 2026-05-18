Nghệ An khởi công dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Dự lễ khởi công có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thủy. (Ảnh: Minh Châu).

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An; được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

Điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255 ngày 11/12/2025. Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane (Lào), đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở đầu quá trình triển khai công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực; góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khởi công.(Ảnh: Minh Châu)

Tỉnh Nghệ An cũng cam kết tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cam kết kiểm soát chặt chất lượng, tiến độ; đồng thời từng bước đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong điều hành dự án, quản lý dữ liệu, kiểm soát khối lượng, chất lượng, an toàn và hiệu quả thi công.

Máy móc phương tiện được huy động tham gia lễ khởi công. (Ảnh: Minh Châu)

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.