Nghệ An tạo dấu mốc trong thu hút đầu tư

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vần ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

PV: Xin ông cho biết kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm đến nay?

Ông Bùi Thanh An: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã cấp mới 104 dự án và điều chỉnh 151 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh trên 46.000 tỷ đồng, gấp 1,38 lần mục tiêu đề ra (kế hoạch năm 2023 thu hút vốn đầu tư 32.000 đến 35.000 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 13%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,4 lần.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2022, năm 2023 thu hút FDI của Nghệ An tiếp tục là một điểm sáng. Đến nay, chúng tôi đã thu hút đầu tư FDI đạt trên 1,4 tỷ USD, với 16 dự án đầu tư mới và điều chỉnh cho 10 dự án. Lần đầu tiên, tỉnh Nghệ An thu hút FDI đạt trên 1 tỷ USD và tiếp tục là địa phương nằm trong nhóm 10 tỉnh thành thu hút FDI hàng đầu cả nước, đứng đầu khu vực miền Trung, Tây Nguyên về thu hút FDI.

PV: Vậy, đâu là những "điểm tựa" giúp Nghệ An có sự bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư thời gian qua?

Ông Bùi Thanh An: Đầu tư vào tỉnh Nghệ An, đặc biệt là đầu tư nước ngoài đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm trở lại đây; được nhiều nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghệ, điện tử, năng lượng xanh quan tâm, đầu tư như: Tập đoàn Luxshare – ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Runergy, Shangdong, Sunny; quy mô của các dự án ngày càng lớn và tiếp tục mở rộng, phát triển. Những con số trên đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của chính quyền tỉnh Nghệ An trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút dòng vốn đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI chất lượng cao; cũng là minh chứng rõ nét nhất cho sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư, vào sự nỗ lực, đồng hành của chính quyền tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua.

Đồng bộ với nhiều yếu tố, tỉnh Nghệ An đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, như việc hỗ trợ xuất nhập hàng hoá vận chuyển bằng continer qua cảng Cửa Lò. Cùng với đó là đưa vào vận hành Trung tâm cải cách hành chính… đã và đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư kinh doanh, làm ăn tại Nghệ An.

PV: Trong thời gian tới, đâu là những lĩnh vực, ngành nghề mà Nghệ An tập trung mời gọi đầu tư, thưa ông?

Ông Bùi Thanh An: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực từ năm 2024, không còn ưu đãi về thuế thì đây cũng là một thách thức lớn trong việc thu hút dòng vốn này. Trước hết, để thực hiện được mục tiêu dòng vốn đầu tư bền vững, tỉnh Nghệ An tập trung ưu tiên nâng cao năng lực của các doanh nghiệp địa phương để tham gia và các mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng dài hạn. Tập trung thu hút đầu tư để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua tỉnh Nghệ An; Cảng nước sâu quốc tế Cửa Lò; Cảng hàng không quốc tế Vinh đầu tư nâng cấp, mở rộng. Tiếp tục thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở chuyên gia, các dự án năng lượng xanh, các dự án hạ tầng khu công nghiệp mới nhằm kịp thời đáp ứng ngay nhu cầu đầu tư của các Tập đoàn lớn.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!