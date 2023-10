Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị: “Món quà” đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa Ký ban hành Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bày tỏ phấn khởi đón nhận sự quan tâm của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều ý kiến khẳng định, Nghị quyết ra đời như một “Món quà” đặc biệt cho cộng đồng doanh nghiệp dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay.

Nghị quyết 41 sẽ có giá trị hết sức lâu dài cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp

Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị vừa ban hành thay cho Nghị quyết số 09- của Bộ Chính trị khoá XI cách đây 12 năm, với mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng. Cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng. Năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến. Tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc. Có trách nhiệm xã hội, ý thức vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết đặt mục tiêu rõ ràng cho cộng đồng DN, đội ngũ doanh nhân đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tin tưởng, Nghị quyết 41 sẽ từng bước đi vào đời sống và các hoạt động của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, giúp đội ngũ này từng bước phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

“Ở Nghị quyết 41 nêu ra những nội dung mới như hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Khẩn trương rà soát thể chế hoá kịp thời, đầy đủ, đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh bình đẳng, thuận lợi, an toàn”, ông An phân tích.

Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị tạo ra môi trường đầu tư kinh bình đẳng, thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp

Còn Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công khẳng định, Nghị quyết 41 sẽ có giá trị hết sức lâu dài cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

“Nghị quyết 41 ra đời chính là Nghị quyết để định hướng xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển năm 2045. Nghị quyết này có những nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện rất đúng rất trúng với mong đợi của doanh nhân Việt Nam. Nghị quyết sẽ là nền tảng để chúng ta tạo dựng một môi trường kinh doanh mới, môi trường chính sách mới cho giới doanh nhân Việt Nam phát triển”, ông Phạm Tấn Công khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA), Phó Chủ tịch Công ty N&G Group ông Nguyễn Vân, việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được minh chứng qua mấy chục năm đổi mới có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Điều này đã được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, “vun trồng”, “kiến tạo” bằng những quyết sách lớn.

Cụ thể là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, ban hành. Tiếp đó tại bản Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 Điều 51 Khoản 1 của Hiến pháp tuyên bố: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Đó là “cú hích” có sức nặng pháp lý cơ bản, quan trọng và xuyên suốt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển.

Đặc biệt, ngày 10/10/2023 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đó là “kim chỉ nam”, là “kinh thư” vô giá để đội ngũ Doanh nhân, DN Việt Nam vững tin và tiến bước cùng các giai tầng xã hội chung lòng dựng xây Tổ quốc hùng cường, phát triển.

"Với “tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” của đất nước như ngày nay, với thị trường có độ mở lớn của Việt Nam cùng sự hỗ trợ, quan tâm của Chính phủ, Bộ ngành và các cấp chính quyền địa phương trợ giúp doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid.19 và khó khăn trong bối cảnh chiến tranh thương mại quốc tế. Doanh nghiệp Việt hoàn toàn có cơ hội, bản lĩnh, niềm tin để chiếm lĩnh thị phần lớn trong nước còn bỏ ngỏ, tiến tới tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu. Qua đó, đóng góp sớm đưa đất nước trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển cao theo đúng hướng chỉ đạo", ông Nguyễn Vân tin tưởng.

Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA)

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 9 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư từ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt mức hơn 20 tỉ USD, tăng 7,7% tỉ USD so với năm 2022. Thủ đô Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với ước đạt hơn 2,5 tỉ USD. Trong bối cảnh đó, KCN hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) với chủ đầu tư là Tập đoàn N&G Group - đơn vị sáng lập và điều hành Hiệp hội DN ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Thành phố Hà Nội (HANSIBA) - tổ chức Hiệp hội quy tụ hàng trăm công ty, DN, doanh nhân hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, lĩnh vực CNHT đầu tiên trên địa bàn cả nước đã tiếp đón, làm việc và triển khai hợp tác cụ thể với nhiều “ông lớn” FDI toàn cầu.

Trong các hoạt động từ ngày thành lập Hiệp hội HANSIBA thường xuyên thúc đẩy, hỗ trợ cho các DN thông qua sự hợp tác với các đối tác quốc tế có nền công nghiệp phát triển, có chuỗi sản xuất toàn cầu với nền công nghệ cao gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững. Đây là chìa khóa, giấy thông hành để các DN thành viên phát triển tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu và vươn lên cùng Thủ đô và Đất nước trước vận hội mới, trong nhiệm vụ chung đưa Tổ quốc Việt Nam hùng cường, giàu mạnh.