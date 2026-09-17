Ngò gai - cây cho thu nhập khá ở Cần Thơ



Nhiều hộ nông dân ở khu vực 12, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ đang rất thành công với mô hình trồng rau ngò gai. Là một trong những hộ có nhiều năm trồng ngò gai, ông Huỳnh Văn Luận, ở khu vực 12, phường Sóc Trăng cho biết, đây là loại rau gia vị dễ trồng, dễ chăm sóc, chi phí đầu tư không cao nhưng cho thu nhập khá ổn định. Gia đình ông hiện có 5.000m2 đất trồng ngò gai, mỗi ngày thu hoạch gần 100 kg để giao cho thương lái.

“Lợi thế của ngò gai là chi phí canh tác thấp, các loại vật tư như thuốc, phân bón đều ít hơn so với các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, lợi nhuận từ cây ngò gai mang lại cao hơn, với 1.000m2 ngò gai nếu cho thu hoạch khoảng 2,5 tấn người trồng sẽ thu hoạch được trên 30 đến 40 triệu đồng/lượng”, ông Luận chia sẻ.

Nhiều nông dân ở phường Sóc Trăng có thu nhập khá từ cây ngò gai

Theo các hộ trồng ngò gai, sau khoảng 3 - 4 tháng xuống giống, cây bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi vụ trên diện tích 1.000m2 có thể thu bình quân từ 2 - 3 tấn ngò gai. Hiện ngò gai được thương lái thu tận nơi với giá 15.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, nông dân có thể thu lợi hơn 20 triệu đồng trên mỗi công đất.

Vào mùa khan hiếm, giá ngò gai có thời điểm tăng lên khoảng 25.000 đồng/kg, giúp thu nhập của người trồng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh việc bán lá, người dân còn có thêm nguồn thu từ bán hạt ngò gai.

Không chỉ chú trọng mở rộng diện tích, các hộ dân còn đầu tư hệ thống lưới che nắng và tưới nước tự động, giúp tiết kiệm công lao động, sử dụng nước hiệu quả hơn. Đặc biệt, 8 hộ trồng ngò gai đã liên kết thành lập tổ hợp tác sản xuất với tổng diện tích hơn 2 ha.

Sau thơi gian hoạt động, các thành viên thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được địa phương tập huấn. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên, sản lượng ổn định hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để liên kết tiêu thụ.

Ngò gai mở ra sinh kế bền vững cho nông dân ở phường Sóc Trăng

Theo bà Quách Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ khu vực 12, phường Sóc Trăng, mô hình trồng ngò gai đã góp phần tạo việc làm ổn định, giúp đời sống của người dân trong khu vực từng bước được nâng lên rõ rệt.

“Sắp tới, địa phương sẽ nhân rộng mô hình này, để bà con có điều kiện phù hợp hơn trong sản xuất nông nghiệp, cũng như trồng màu, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế”, bà Thủy cho hay.

Với việc mạnh dạn chuyển đổi, liên kết sản xuất, những hộ trồng ngò gai ở khu vực 12, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ đang từng bước tạo dựng hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn mở ra sinh kế bền vững và nâng cao đời sống.