  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nông dân Cần Thơ trồng rau nhút trên sông cho thu nhập cao

Thứ Hai, 16:51, 04/05/2026
VOV.VN - Tận dụng mặt nước trên các tuyến sông, nông dân TP Cần Thơ đã và đang phát triển mô hình trồng rau nhút mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Không chỉ cho thu nhập ổn định, mô hình này còn mở ra hướng sinh kế phù hợp, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Mùa nắng này đi dọc tuyến sông Nước Đục, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ dễ dàng bắt gặp những bè rau nhút xanh mướt mắt. Tận dụng mặt nước ven đôi bờ sông, người dân địa phương thả rau nhút trồng. Bà Thái Thị Đính (67 tuổi) ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông cho biết, bà có khoảng 6 công đất trồng lúa. Tuy nhiên, do tuổi cao, không còn đủ sức khỏe để làm ruộng nên cách nay 5 năm bà đã giao lại toàn bộ diện tích này cho con, cháu canh tác. Cũng ngần ấy năm bà có đồng vô, đồng ra để trang trải cuộc sống nhờ nửa công rau nhút trên sông Nước Đục.

Người dân trồng rau nhút có thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa

Rau nhút hay còn gọi là rau rút, là loại cây thân thảo mọc bò và nổi trên mặt nước, thường được dùng để ăn sống hoặc chế biến thành các món ăn. Là loại rau dân dã, tuy nhiên nhờ hương vị đặc trưng và nhiều công dụng cho sức khỏe nên loại rau này ngày càng được nhiều người ưa chuộng và có thị trường tiêu thụ lớn.

Anh Nguyễn Văn Chính ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông cho biết, gia đình anh gắn bó với nghề trồng rau nhút trên sông Nước Đục được gần 10 năm nay. Với 1 công rưỡi rau nhút, vào mùa nắng anh thu hoạch mỗi tháng 3 đợt, vào mùa mưa thì số lần thu hoạch ít hơn. Mỗi lần thu hoạch xong có thương lái đến thu mua tận nơi. Tính ra thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, chỉ hơi cực trong khâu chăm sóc.

Người dân ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ trồng rau nhút trên sông Nước Đục.

Hàng năm, xã Vĩnh Thuận Đông có tổng diện tích trồng rau màu gần 1.500ha. Trong đó có hơn 50 hộ tận dụng mặt nước trên sông Nước Đục để trồng rau nhút với diện tích khoảng 30ha. Người dân đều có thu nhập ổn định từ mô hình này do đầu ra khá thuận lợi. Bên cạnh đó, mô hình còn giải quyết được việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương trong khâu chăm sóc, thu hoạch...

Người dân đều có thu nhập ổn định từ mô hình trồng rau nhúc do đầu ra khá thuận lợi

Ông Nguyễn Chí Trung- Phó Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông cho biết: "Mô hình rau nhút không tốn đất đai, hiệu quả hơn. Mình tận dụng mặt nước có sẵn trên các tuyến sông, vừa góp phần không làm ô nhiễm môi trường, vừa mang lại hiệu quả cho bà con. Qua đánh giá của ngành chuyên môn thì hiện nay mô hình này cho hiệu quả khoảng 150 triệu đồng/ha một năm, mang lại hiệu quả rất là cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương”.

Không chỉ ở xã Vĩnh Thuận Đông, hiện nay nhiều người dân ở các xã Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Hỏa Lựu… cũng đã tận dụng mặt nước trên sông để trồng rau nhút.

Không chỉ ở xã Vĩnh Thuận Đông, hiện nay nhiều người dân ở các xã Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Hỏa Lựu… cũng đã tận dụng mặt nước trên sông Nước Đục, Nước Trong, Cái Lớn để trồng rau nhút. Nhiều hộ dân còn mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng loại rau này.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tour du lịch nội ô Cần Thơ hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các công ty lữ hành tại TP. Cần Thơ giới thiệu những tour du lịch nội ô đầy sức hút, trong đó có các hoạt động phong phú tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII (diễn ra từ ngày 26/4 – 1/5/2026).

Cần Thơ sẵn sàng cho Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2026
VOV.VN - Cần Thơ hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, diễn ra từ ngày 26/4-1/5 tại Quảng trường Bình Thủy. Với quy mô khoảng 350 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội hứa hẹn thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

4.000 tấn lươn “quá lứa” vì giá thấp khiến người nuôi lươn Cần Thơ điêu đứng
VOV.VN - Việc người dân tự phát nuôi lươn và cung cấp sản lượng lớn, trong khi đầu ra chưa được tổ chức đồng bộ, giá lươn giảm nhanh đang tạo áp lực lớn cho thị trường tiêu thụ dẫn đến tình trạng tồn đọng lươn nuôi như hiện nay.

