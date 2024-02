Ngư dân rộn ràng cập bờ đón Tết

Tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang những ngày này cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Vừa cập cảng bán cá cho thương lái, ngư dân Trần Tiến, tàu cá ĐNa 90357 ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nói, chuyến biển cuối năm tàu cá của anh đi 10 ngày mà thu về hơn 15 tấn cá ngừ, cá thu. N

ăm nay, thời tiết thuận lợi nên sản lượng tăng, giá cả ổn định, anh em bạn thuyền rất phấn khởi. Anh Tiến cho biết thêm, sau khi trừ chi phí, mỗi lao động trên tàu nhận được 10 triệu đồng về sắm Tết.

“Chuyến biển cuối năm anh em chúng tôi đánh bắt được nhiều hải sản, sản lượng năm nay được hơn mọi năm, giờ về sắm sửa Tết chuẩn bị mồng 6 Tết vươn khơi. Năm mới cầu mong thời tiết thuận lợi để đánh bắt nhiều hơn” - anh Tiến nói.

Phiên biển cuối năm, thời tiết thuận lợi, tàu nào cũng đầy cá, tôm; ngư dân ai nấy đều rất vui. Ông Trần Văn Chung, thuyền Trưởng tàu cá BĐ 94743 ở tỉnh Bình Định cho biết, tàu ông vừa bán được 6 tấn cá, chủ yếu là cá ngừ, cá thu, cá cam... Lượng cá đánh bắt cao, bán được giá nên anh em bạn thuyền rất phấn khởi.

“Tranh thủ bán cá, anh em vê quê ăn Tết. Mùng 4 đi biển xuất hành năm mới. Cầu mong trời yên biển lặng anh em làm kiếm tiền và phấn khởi hơn năm cũ” - ông Trần Văn Chung nói.

Những con tàu nối đuôi nhau cập cảng

Những ngày cận Tết, giá cá tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang tăng cao, tiêu thụ mạnh.

Ông Lê Huân, chủ vựa hải sản tại chợ đầu mối Thọ Quang cho biết: “Năm nay ngư dân đi biển trúng cá nên người thu mua cũng mua bán được giá nên ăn Tết vui”.

Ông Nguyễn Lại, Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho rằng: Dịp Tết, mỗi ngày, tại cảng cá đón 45 đến 55 tàu cập cảng, tăng cao so với bình thường, sản lượng khoảng 120 tấn đến 150 tấn/ngày. Ban Quản lý tăng cường bố trí lực lượng trực, hỗ trợ ngư dân ra vào cảng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp Tết.

Cá được mùa, được giá nên cả ngư dân và thương lái đều thu nhập cao

“Thời tiết thuận lợi nên sản lượng và trữ lượng khai thác có dấu hiệu phục hồi và lượng tàu thuyền về cảng tăng. Đặc biệt dịp tết này sức tiêu thụ tăng mạnh so với ngày thường từ 30 - 40%, giá cả thủy sản tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Đây là động lực cho bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Hiện nay do thời tiết thuận lợi nên tàu tiếp tục di chuyển khai thác, chắc chắn lượng tàu ăn Tết trên biển cao hơn mọi năm. Chắc chắn rằng năm 2024 hoạt động khai thác hải sản, tiêu thụ hải sản khả quan hơn” - ông Nguyễn Lại nói.

Thời tiết thuận lợi, nhiều tàu vừa cập cảng bán cá liền nhanh chóng lấy nhiên liệu, lương thực, thực phẩm đi chuyến biển mới. Những tín hiệu khả quan từ phiên biển cuối năm mở ra hy vọng về một mùa biển năm mới bội thu.

Thời tiết thuận lợi nên sản lượng đánh bắt tăng cao

Sản lượng đánh bắt tăng cao

Đưa hải sản lên bờ tiêu thụ

Ngày cận Tết, mỗi ngày, tại cảng cá và âu thuyền thọ Quang đón 45 đến 55 tàu cập cảng

Ngư dân cho tàu cập cảng, về quê đón Tết

Ngư dân bán cá về quê ăn Tết

Tàu nào cũng đầy hải sản

Tranh thủ kiểm ra ngư cụ cho mùa biển mới